Alpine explicó su salto en Monza: menos resistencia y una velocidad que sorprendió a todos

Alpine protagonizó una de las grandes sorpresas de la clasificación del Gran Premio de Italia. Pierre Gasly consiguió en Monza la primera pole position de su carrera en la Fórmula 1 y Franco Colapinto completó una destacada actuación al clasificarse octavo, posición que se transformó en séptima para la largada.

El resultado representó un enorme salto de rendimiento para la escudería francesa, que antes del receso de verano había quedado relegada en la zona media y atravesaba dificultades para colocar sus autos en los puntos.

Steve Nielsen, director deportivo de Alpine, explicó cuáles fueron las claves que permitieron al equipo pasar de las dificultades de las últimas carreras a dominar la clasificación en el circuito italiano.

“No hay mucho que pueda ser mejor que esto en clasificación, ¿no? Eso es lo que intentas hacer todas las semanas y la mayoría de las veces no lo conseguimos, pero hoy sí”, destacó Nielsen en declaraciones a F1 TV.

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La baja carga aerodinámica, una de las claves

Monza es un circuito caracterizado por sus largas rectas y sus fuertes frenadas, por lo que la velocidad máxima tiene una importancia especial. En ese contexto, Alpine encontró una ventaja en la configuración de su monoplaza.

Nielsen explicó que el equipo utilizó un paquete aerodinámico que genera menos resistencia al avance, una característica que resultó especialmente favorable en el trazado italiano.

“Creo que la baja carga aerodinámica definitivamente nos ayuda. El nuevo paquete que pusimos no genera mucha resistencia al avance, lo cual es bueno aquí”, explicó.

La consecuencia fue una velocidad punta que colocó a Alpine entre los autos más competitivos del fin de semana.

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“Nuestra velocidad máxima no es ningún secreto. Se puede ver. Es competitiva”, afirmó el director deportivo.

El paquete había sido estrenado parcialmente por Gasly en el Gran Premio de los Países Bajos, en Zandvoort, y llegó a Monza también en el auto de Colapinto.

A ese rendimiento aerodinámico se suma el aporte del motor Mercedes, que equipa a los Alpine y también tuvo un papel en el desempeño del equipo en las extensas rectas del circuito.

Alpine esperaba estar entre el octavo y el décimo puesto

Lo llamativo del resultado es que ni siquiera dentro de Alpine esperaban estar en condiciones de luchar por la pole.

Según Nielsen, las simulaciones previas del equipo indicaban que sus autos podían alcanzar la Q3, pero no mucho más que eso.

“Nuestro pronóstico de rendimiento nos indicaba que llegaríamos a la Q3 y estaríamos octavos, novenos o décimos. Sacamos todo lo que había del auto”, explicó.

El rendimiento final superó ampliamente esas previsiones. Gasly terminó primero en la clasificación y Colapinto quedó octavo, en la que fue su mejor actuación clasificatoria en la Fórmula 1.

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“Así que, sinceramente, no esperábamos esto, pero, por supuesto, lo aceptamos”, reconoció Nielsen.

De las malas noticias a la cima

El resultado también tuvo un valor especial para Alpine por el contexto que atravesó el equipo durante el viernes.

La escudería había recibido malas noticias relacionadas con el resultado obtenido en el Gran Premio de Mónaco, después de una decisión de la Corte de Apelación de la FIA que afectó aquella actuación.

Por eso, Nielsen destacó el contraste entre una jornada complicada y la clasificación de Monza.

“Es muy bueno, particularmente después de las noticias difíciles que tuvimos el viernes. Así que pasamos de estar por el piso a estar en la cima del mundo en dos días, lo que se siente fantástico”, afirmó.

El británico también valoró el trabajo de los dos pilotos y remarcó que el potencial estaba en el monoplaza.

“Es la mejor sensación del mundo. Y también, ya sabes, el trabajo que hizo Franco. El tiempo está en el auto y los dos pilotos hicieron un buen trabajo, así que se siente genial”, sostuvo.

Gasly, en busca de la primera victoria

Gasly convirtió el potencial del Alpine en una pole position y partirá desde el primer lugar en Monza. Para el francés, se trata de su primera pole en la Fórmula 1.

Colapinto, en tanto, largará séptimo después de los movimientos en la grilla provocados por las penalizaciones a otros pilotos. De esta manera, Alpine tendrá sus dos autos en posiciones privilegiadas para una carrera en la que el equipo buscará aprovechar al máximo la oportunidad.

Nielsen no quiso poner límites a las expectativas y aseguró que la escudería irá por el máximo resultado posible.

“Creo que vamos a intentarlo. ¿Por qué no? No tenemos que respetar a nadie. Estamos en la pole por méritos propios. Veamos qué podemos hacer”, afirmó.

La carrera de Monza representará así una prueba decisiva para determinar si el espectacular rendimiento de Alpine en clasificación puede trasladarse también al ritmo de carrera y permitirle luchar por un resultado que, hasta hace apenas unos días, parecía impensado.