De Felippe pidió calma en Talleres: "De esto se sale laburando y poniendo la cabeza en positivo"

Omar De Felippe tuvo su estreno como entrenador de Talleres con una derrota 1-0 ante San Lorenzo, en un partido condicionado por la expulsión de Matías Galarza en el segundo tiempo. Sin embargo, más allá del resultado, el técnico rescató la actitud de sus jugadores y pidió tiempo para trabajar con un plantel que considera golpeado y con muchos futbolistas jóvenes.

“Hace dos días que estamos. Yo, como les dije, estoy muy confiado en lo que viene, con trabajo, conociéndonos y que ellos entiendan lo que nosotros queremos agregarle a lo que tienen”, explicó De Felippe en conferencia de prensa.

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El entrenador sostuvo que Talleres no tuvo un mal funcionamiento y que el principal desafío pasa por corregir detalles y recuperar la confianza.

“El equipo no juega mal. Simplemente tenemos que mejorar algunos detalles y, sobre todo, poner la cabeza en positivo, porque por ahí nos caemos rápido y lo vamos a solucionar”, afirmó.

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“La expulsión cambió mucho”

De Felippe consideró que la tarjeta roja a Galarza fue determinante para el desarrollo del encuentro. El mediocampista recibió la segunda amarilla a los 12 minutos del segundo tiempo y, poco después, San Lorenzo encontró el gol del triunfo.

El técnico explicó que tenía pensado realizar modificaciones incluso antes de la expulsión, pero que la situación cambió sus planes.

“Estábamos hablando por alguna variante. Hablamos con Matías en el entretiempo de que se calme, que juegue tranquilo, pero bueno, a veces hay situaciones que vienen, no llegás a tiempo, lo que sea. Estábamos pensando en algunos cambios, pero eso cambió mucho con la expulsión”, contó.

También justificó por qué demoró en realizar el primer cambio después de quedarse con un jugador menos.

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“Tenía que valorar muchas cosas, entre ellas la pelota parada. Saco jugadores altos, Matías está encargado de una marca, hay posiciones puntuales y hay muchos chicos que tengo que pensar”, explicó.

En ese sentido, hizo referencia a una de las dificultades que observa en el plantel: la presencia de varios futbolistas jóvenes.

“Hay muchos que juegan muy bien, pero miden un metro cincuenta. Ustedes se ríen, pero es una realidad, porque por ahí juego lindo, me tiran dos centros y San Lorenzo es un equipo que tiene una talla importante en seis jugadores”, señaló.

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“El equipo tuvo mucha personalidad”

Pese a la derrota, De Felippe encontró aspectos positivos en la actuación de Talleres. Destacó especialmente la personalidad para competir y la respuesta de los futbolistas jóvenes que ingresaron.

“Lo positivo es esto: tuvieron mucha personalidad para jugar el partido, tuvimos algunas opciones interesantes, no pudimos convertir, el partido fue muy parejo y se resolvió por la expulsión”, analizó.

Y agregó: “Después que se acomodaron inclusive con la expulsión, con uno menos fuimos, tuvimos algunas opciones, no estuvimos finos para definir”.

El entrenador también destacó a algunos de los juveniles que tuvieron participación en el encuentro.

“Pibitos como Baroni, los que entraron, me gustaron. Sforza, que hacía mucho que no jugaba, entonces empezamos a recuperar eso”, afirmó.

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Para De Felippe, la aparición y recuperación de futbolistas es uno de los caminos para que Talleres pueda salir de la situación actual.

Talleres atraviesa una situación complicada en el Torneo Clausura y ocupa el último lugar de su grupo. De Felippe reconoció el malestar de los hinchas y evitó prometer plazos para una recuperación.

“Al hincha no le voy a mentir, esta es la realidad. Lo único que le prometemos es laburo y, sobre todo, necesitamos que los pibes vuelvan a confiar en ellos. Ya van a venir los resultados”, expresó.

El técnico rechazó pedirle paciencia a la gente como si fuera una obligación.

“¿Qué le voy a pedir, paciencia? No. La gente tiene derecho a sentirse de esta manera cuando vos no ganás y estás último”, afirmó.

Y agregó: “Talleres es un club grande. Yo estoy sorprendido de todo lo que viví estos dos o tres días que estoy, y creo que tenemos que ayudar a estos chicos”.

De Felippe dejó en claro que el contexto exige resultados rápidos, especialmente por la cantidad de jóvenes que integran el plantel.

“Sé que hay muchos chicos jóvenes, hay mucho futuro, pero el futuro depende también de muchos de estos resultados, que se empiecen a lograr lo antes posible”, señaló.

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“El trabajo tiene que ver con la cabeza”

El entrenador también habló del aspecto anímico y reconoció que el mal momento puede influir directamente en el rendimiento del equipo.

“El laburo tiene que ver con eso también, en convencerlos, en que la cabeza empiece a entender que podemos”, explicó.

Y describió la situación que atraviesa Talleres: “En estos momentos cualquier detalle es gol y ahí te cuesta remontar. Nos costó arrancar cuando nos acomodamos y después con uno menos fuimos igual a buscar el partido”.

Para De Felippe, la sucesión de malos resultados termina afectando la confianza. “Este fútbol es así, cuando vos no venís bien, cualquier cosa te hace bajar un poco la cabeza”, reconoció.

Tras el partido, contó que habló individualmente con sus futbolistas: “Ahora los vi golpeados y nada, fui uno por uno y digo: ‘Vamos, que esto sale adelante’”.

Y dejó una de sus definiciones más contundentes de la noche: “De estas situaciones me han tocado un montón. Y si tenemos los elementos que creo que los tenemos y no sufrimos lesiones y expulsiones, vamos a salir adelante”.

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Los referentes no se eligen por edad

Consultado sobre quiénes tendrán la responsabilidad de conducir al grupo, De Felippe fue claro: no necesariamente serán los futbolistas de mayor edad.

“Los que tengan la personalidad para llevarla”, respondió.

Ante la consulta sobre si se trataba de una cuestión de experiencia, profundizó: “No, el fútbol es una cuestión de personalidad”.

El entrenador sostuvo que buscará identificar a los jugadores capaces de asumir ese rol dentro del vestuario.

“Acá tenés los tipos con personalidad necesaria dentro del poco tiempo que estoy. Obviamente que uno los conoce, vivimos del fútbol y sabemos de estos chicos”, explicó.

Y volvió a insistir en su postura frente al presente: “Cuando no se gana se ve todo mal, entonces yo por lo menos elijo mantener la calma y trabajar con ellos”.

Cáceres, en duda; Fatori se suma al plantel

De Felippe también fue consultado por la situación de Mateo Cáceres y Federico Fattori, pensando en el próximo partido.

Sobre Cáceres, explicó que su presencia todavía no está definida debido a una lesión en el hombro.

“Hay que verlo, porque el tema del hombro está complicado. Él está entrenando, pero todavía no sabemos si está para hacer fútbol y los trabajos que hizo. Los médicos tratan de que no se ponga en riesgo esta situación”, indicó.

En cuanto a Fattori, confirmó una novedad positiva: “Lo de Fede, hablamos en que mañana, el lunes, empieza a entrenar ya con nosotros. Así que eso está bueno también, sobre todo teniendo en cuenta la expulsión de hoy”.

Informe de Nicolás Núñez.