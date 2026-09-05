Clucky: la app que despierta con el canto de un gallo y misiones para levantarte

La mañana del 5 de septiembre de 2026, un gallo sonó en mi habitación, y no, no era un sueño. La culpable fue Clucky, una nueva aplicación de alarma que promete revolucionar la forma en que nos despertamos.

Clucky ofrece a los usuarios la opción de despertarse con el sonido de un gallo y, para desactivar la alarma, deben completar una serie de misiones. Esta app se suma a la creciente tendencia de aplicaciones de alarma que utilizan desafíos para evitar que los usuarios simplemente apaguen la alarma y regresen a dormir.

La aplicación se presenta como una solución divertida y efectiva para quienes luchan con el hábito de posponer el despertador. Su estrategia es hacer que desactivar la alarma sea lo suficientemente molesto y ridículo como para que los usuarios sientan la necesidad de levantarse de la cama.

Además de la opción del gallo, Clucky ofrece alternativas más convencionales, como suaves campanillas, cantos de pájaros y el clásico pitido digital. También cuenta con un modo extra fuerte que aumenta el volumen de inmediato.

Las misiones para despertarse incluyen resolver problemas matemáticos, memorizar y tocar azulejos en el orden correcto, escribir lo que Clucky dice, sacudir el teléfono, caminar, hacer flexiones, inclinar una bola hacia un objetivo y completar un desafío de cámara AI.

La app también incluye una sección de estadísticas detalladas que rastrea el tiempo promedio que suena la alarma antes de que se complete una misión, cuántas misiones se han superado y el total de despertadas. Además, ofrece un “Informe del Gallo” que califica el rendimiento de los usuarios durante la semana.

Una característica interesante es la posibilidad de crear un “Nido” o “Bandada” con amigos o familiares. Estos grupos de alarma privados permiten que las personas se despierten al mismo tiempo y se mantengan mutuamente responsables.

Clucky fue fundada por Adrian Angelo Abelarde, un exingeniero de software en Fanatics. La app está disponible para descargar en la App Store y cuenta con una suscripción pro que tiene un costo de $39.99 por año.