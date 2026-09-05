Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy sábado 5 de septiembre.

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El sorteo número 13025 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el sábado 5 de septiembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 9432, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Dinero).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 9432

2° 3744

3° 3254

4° 8086

5° 0436

6° 7055

7° 4952

8° 8245

9° 7610

10° 0447

11° 0859

12° 5170

13° 9153

14° 7761

15° 2915

16° 6182

17° 4196

18° 0474

19° 1437

20° 3482