Quiniela turista: conocé los números ganadores de hoy sábado 5 de septiembre.
El sorteo número 13025 de la Quiniela Turista se realizó el sábado 5 de septiembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 9432, correspondiente a A primera (Dinero). Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 13025 de la Quiniela Turista se llevó a cabo el sábado 5 de septiembre a las 22:15. El número a la cabeza fue 9432, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Dinero).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 9432
2° 3744
3° 3254
4° 8086
5° 0436
6° 7055
7° 4952
8° 8245
9° 7610
10° 0447
11° 0859
12° 5170
13° 9153
14° 7761
15° 2915
16° 6182
17° 4196
18° 0474
19° 1437
20° 3482
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 13025 de la Quiniela Turista.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 5 de septiembre a las 22:15.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 9432, correspondiente a A primera (Dinero).
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se pueden consultar los resultados?
Los resultados están disponibles en la página de Cadena 3.