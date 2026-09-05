Los Pumas le rindieron homenaje a Federico Aramburú en el duelo ante Australia en Mendoza

Los Pumas llevaron a cabo un sentido homenaje a Federico Martín Aramburú previo al partido contra Australia en Mendoza. Durante el calentamiento, todos los jugadores del seleccionado argentino ingresaron al campo de juego luciendo una remera negra con la inscripción "Justicia por Fede", en memoria del exrugbier asesinado en Francia en 2022, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

Este gesto fue respaldado por la Unión Argentina de Rugby (UAR), y no se limitó al seleccionado mayor. En la misma jornada, los clubes que participaron de la fecha del Top 14 de la URBA también se unieron a la campaña, justo antes del inicio del juicio por el crimen.

“Federico tenía 42 años y era padre de tres hijos. Formado en el Club Atlético de San Isidro (CASI), vistió la camiseta de Los Pumas y desarrolló gran parte de su carrera y su vida en Francia, dejando una profunda huella en la comunidad del rugby de ambos países”, expresó la UAR en un comunicado recordando la trayectoria del exjugador.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

A pocos días del juicio por el crimen

El juicio por su asesinato comenzará el lunes 7 de septiembre en París, más de cuatro años después del crimen ocurrido en marzo de 2022. Loïk Le Priol y Romain Bouvier enfrentarán el proceso y podrían recibir una condena de prisión perpetua.

Aramburú disputó 22 partidos con Los Pumas y fue parte del histórico plantel argentino que logró el tercer puesto en el Mundial de Francia 2007. Además, tuvo una destacada carrera en Europa, especialmente en el rugby francés.

Cómo fue el asesinato de Federico Aramburú

La noche del crimen, el exrugbier se encontraba junto a su amigo y socio Shaun Hegarty en un bar del barrio parisino de Saint-Germain-des-Prés. Tras un altercado con un grupo de hombres, Aramburú y Hegarty abandonaron el lugar, pero fueron perseguidos y atacados minutos después.

Según la reconstrucción de la investigación, los agresores interceptaron a Aramburú y Hegarty y dispararon contra el exintegrante de Los Pumas mientras intentaba escapar. El argentino recibió varios impactos de bala y falleció antes de que pudieran reanimarlo.

Agencia NA