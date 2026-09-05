Los Pumas aguantaron con dos hombres menos y empataron 28-28 con Australia

Los Pumas empataron 28-28 con Australia este sábado en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, en un partido de enorme intensidad. El seleccionado argentino llegó a estar 14 puntos abajo, reaccionó y pasó al frente, pero no pudo quedarse con la victoria.

El equipo dirigido por Felipe Contepomi tuvo un comienzo complicado. Australia aprovechó una tarjeta amarilla a Franco Molina y, con superioridad numérica, encontró espacios para marcar dos tries.

Harry Wilson abrió el marcador a los 20 minutos y Max Jorgensen amplió la diferencia a los 27, ambos convertidos por Ryan Lonergan. El 14-0 parecía poner a los Wallabies en control del encuentro.

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Una reacción que cambió el partido

Australia también quedó temporalmente con un jugador menos y Los Pumas aprovecharon la oportunidad para cambiar el desarrollo del partido.

A los 35 minutos, Pablo Matera apoyó el primer try argentino y Santiago Carreras convirtió. Poco después, Ignacio Mendy quebró la defensa australiana y llegó al ingoal para establecer el 14-14 antes del descanso.

Argentina incluso tuvo una última posibilidad en esa etapa, pero el scrum elegido tras un penal no pudo transformarse en puntos.

Australia volvió a golpear en el comienzo del segundo tiempo. Fraser McReight apoyó su segundo try del partido y Lonergan convirtió para poner el marcador 21-14.

Los Pumas pasaron al frente

La reacción argentina continuó. A los 54 minutos, Ignacio Ruiz culminó una buena acción ofensiva y Carreras volvió a acertar la conversión para igualar 21-21.

El partido se convirtió entonces en un intercambio permanente de ataques, con los dos equipos buscando quebrar el resultado.

Los Pumas consiguieron ponerse nuevamente arriba después de una gran acción de Pablo Matera, que permitió al seleccionado argentino alimentar la ilusión de quedarse con el triunfo.

Pero Australia respondió y volvió a equilibrar el marcador.

Un cierre dramático

Los últimos minutos fueron de máxima tensión. Argentina debió afrontar el tramo final con dos hombres menos y tuvo que defenderse prácticamente sobre su ingoal ante los ataques desesperados de los Wallabies.

Australia buscó el try que le diera la victoria, pero Los Pumas resistieron cada embestida y consiguieron mantener el 28-28 hasta el final.

El empate dejó sensaciones encontradas para Argentina. Por un lado, la victoria volvió a escaparse después de haber remontado un 0-14 y haber logrado ponerse en ventaja. Por otro, el equipo mostró carácter para recuperarse y una gran fortaleza defensiva en un cierre en el que quedó en inferioridad numérica.

El resultado también marcó una reacción respecto de la derrota sufrida ante Australia el sábado anterior en Jujuy. En Mendoza, Los Pumas lograron competir de igual a igual y protagonizaron un partido que mantuvo la tensión hasta la última pelota.

Informe de Laura Carbonari.