Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró este viernes 4 de septiembre

En el contexto económico actual en Argentina, la cotización del dólar se ha vuelto un elemento clave para entender el flujo financiero y las decisiones de los consumidores y empresarios. Este viernes 4 de septiembre, las distintas modalidades de cambio ofrecen cifras que marcan diferencias significativas, que van más allá de lo numérico.

El dólar oficial, que es el que establece el gobierno y se puede adquirir a través del sistema bancario, presenta una cotización de $1.480 para la compra y $1.530 para la venta. Este es el valor que la mayoría de los argentinos ve al realizar transacciones formales.

Por otro lado, el dólar blue, que se opera en el mercado informal, se encuentra en $1.520 la compra y $1.540 la venta. Esta diferencia entre el oficial y el blue resalta la preferencia de muchas personas por el mercado paralelo, sobre todo en un contexto de incertidumbre económica que lleva a la gente a atesorar divisas.

Adicionalmente, el dólar mayorista se sitúa en $1.499 para la compra y $1.508 para la venta. Este tipo de cambio es generalmente utilizado por importadores y grandes empresas para la adquisición de bienes en el exterior.

La cotización del dólar CCL (Contado con Liquidación), que permite a inversores transferir fondos al exterior, marca un precio de $1.583,9 para la compra y $1.584,4 para venta, mientras que el dólar cripto se encuentra en $1.575,63 para compra y $1.581,26 para venta. Estas modalidades reflejan la relación cada vez más importante de las criptomonedas en el ámbito financiero argentino.

Por último, el dólar tarjeta, que se aplica a las compras realizadas en el exterior, tiene un valor elevado, con $1.924 para compra y $1.989 para venta, incluyendo los impuestos aplicables. Esta alta cotización impacta directamente en los gastos de los viajeros y en aquellos que contratan servicios afuera.

Múltiples factores influyen en la variación de las cotizaciones del dólar. La política económica, la inflación y la incertidumbre internacional son solo algunos de ellos. La expectativa sobre las futuras medidas económicas también juega un papel crucial ante un escenario en constante cambio.