Restitución de la obra 'Retrato de una dama', robada por nazis, se concretará en Argentina

FOTO: Restituirán la obra "Retrato de una dama", robada por los nazis a un judío y hallada en Argentina

BUENOS AIRES — La pintura "Retrato de una dama", que había permanecido oculta en Argentina durante muchos años, será devuelta a la heredera del galerista holandés Jacques Goudstikker. Esta obra fue sustraída por los nazis durante su ocupación de Ámsterdam en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

El Juzgado Federal N° 1 de Mar del Plata decidió el viernes, en una audiencia oral, suspender un "juicio a prueba" contra dos personas acusadas de retener la pintura en su hogar en esa ciudad costera, ubicada a unos 400 kilómetros al sur de Buenos Aires.

Patricia Kadgien y Juan Carlos Cortegoso, señalados por encubrimiento agravado, lograron que la fiscalía aprobara en julio la suspensión del proceso a cambio de renunciar a cualquier reclamo sobre la obra y aceptar su restitución a la heredera legítima, Marei Von Saher, residente en Estados Unidos.

De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, la pintura fue sometida a un análisis técnico que concluyó que podría ser atribuida al artista italiano Giacomo Antonio Melchiorre Ceruti, conocido como Il Pitocchetto, y no al retratista Giuseppe Ghislandi, como se pensó inicialmente. Este análisis fue realizado por expertos de la Academia Nacional de Bellas Artes y se sustentó en documentos y registros históricos, incluyendo el archivo fotográfico del Instituto Neerlandés de Historia del Arte.

Los especialistas han estimado que la obra podría alcanzar un valor de 250.000 euros (aproximadamente 290.000 dólares).

La pareja entregó la pintura a la justicia en septiembre de 2025. Actualmente, se encuentra bajo resguardo de la Corte Suprema de Argentina y la restitución se llevará a cabo una vez que se hagan públicos los fundamentos de la decisión judicial.

Como parte del acuerdo, Kadgien y Cortegoso deberán contribuir económicamente a un hospital de Mar del Plata y permanecer a disposición de la justicia.

Abogados de Marei Von Saher han indicado que es posible que la pintura sea exhibida en Argentina antes de su restitución formal.

La obra pertenecía a Goudstikker, un judío que fue despojado de su colección por el oficial nazi Friedrich Kadgien, quien huyó a Argentina después de la guerra y se estableció en Mar del Plata.

El descubrimiento del paradero del cuadro se realizó gracias a una investigación del diario Algemeen Dagblad, de Rotterdam, que identificó la obra a partir de fotografías del interior de una casa en venta, propiedad de la hija de Kadgien.

El dueño judío de la pintura falleció en un accidente mientras escapaba de los nazis tras la invasión alemana de Ámsterdam en mayo de 1940. Sus herederos se vieron obligados a vender sus obras a precios muy por debajo de su valor real.

No está claro cómo Kadgien adquirió la pintura. Después de la guerra, escapó primero a Suiza y luego a Sudamérica, donde falleció en 1978 en Argentina, sin haber sido detenido ni acusado por crímenes de guerra.