FOTO: Solicitan extracciones de ADN a sospechosos en el caso de Paloma y Josué

Buenos Aires, 4 septiembre (NA) -- El fiscal Darío Provisionato ha solicitado la realización de extracciones de sangre a dos sospechosos por el doble crimen de Paloma Gallardo y Josué Salvatierra, adolescentes de 16 y 14 años asesinados el 30 de enero de 2025 en el partido bonaerense de Florencio Varela.

El abogado Matías Marcello, representante legal de los padres de Paloma, explicó en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas que los implicados serán notificados de los análisis y que estos se llevarán a cabo incluso de "manera compulsiva", si se niegan a colaborar.

Marcello subrayó que "se enviarán las muestras dubitativas a analizar para el cotejo correspondiente", y además reveló que "no existe un perfil genético femenino".

Se ha enviado también el material audiovisual de la investigación a la División Cibercrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, mientras se ha abierto una causa por el supuesto falso testimonio de la ex pareja de uno de los sospechosos y "el registro objetivo de la tarjeta SUBE".

De manera adicional, se ha iniciado otra investigación por el delito de incitación a la violencia respecto a los identificados J.R.M., M.L.L. y otros.

Provisionato, titular de la UFI N.° 1 Descentralizada de Florencio Varela, también ha ordenado una causa penal por tráfico de influencias y ha requerido a la morgue de la Policía de Quilmes los videos y/o imágenes que pudieran existir sobre las autopsias de las víctimas.

Marcello consideró que "la clave es lo del ADN. Si da positivo, el caso se resuelve". Este expediente está caratulado como homicidio criminis causa, donde la única pena posible es la prisión perpetua.

A mediados de agosto, el Juzgado de Garantías N.º 8 había rechazado el arresto de Hipólito C., otro de los sospechosos, al considerar que "no estaban reunidas las pruebas".

Después de 18 meses de los asesinatos, Paloma y Josué aún no descansan en paz, ya que no hay detenidos y la investigación sigue sin culpables.