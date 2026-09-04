Murió la beba de 2 años que fue atacada por dos perros en Córdoba
El ataque ocurrió este viernes por la mañana dentro de una vivienda de barrio Cabildo. La pequeña sufrió graves heridas, fue trasladada al Hospital de Niños y murió pese a los esfuerzos médicos.
04/09/2026 | 15:30Redacción Cadena 3
FOTO: Ataque de perro dogo (imagen creada con IA).
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Audio. Una beba está grave al ser atacada por dos perros en Córdoba
Ahora país
Una nena de 2 años murió este viernes después de haber sido atacada por dos perros dogos en una vivienda de barrio Cabildo, en la ciudad de Córdoba.
El ataque ocurrió durante la mañana, dentro de la casa de un familiar. Según la información conocida hasta el momento, los animales pertenecían al tío de la pequeña.
Tras el episodio, la nena fue trasladada de urgencia al Hospital Príncipe de Asturias, donde ingresó en estado crítico.
Sufrió un paro y fue derivada al Hospital de Niños
En el centro de salud sufrió un paro cardíaco. Los médicos lograron reanimarla y estabilizarla para luego disponer su traslado al Hospital de Niños, donde ingresó con heridas de extrema gravedad.
La pequeña presentaba una hemorragia masiva y debió ser sometida a una intervención quirúrgica.
Pese a los esfuerzos del equipo médico, que realizó maniobras de reanimación durante más de una hora, finalmente murió como consecuencia de las lesiones provocadas por el ataque.
Asistencia para los policías que intervinieron
El procedimiento también tuvo un fuerte impacto entre los efectivos policiales que participaron del operativo.
Los agentes que intervinieron en el lugar debieron recibir asistencia psicológica después de participar del procedimiento.
La investigación deberá determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque y las responsabilidades correspondientes.
Otro caso fatal que conmueve a Córdoba
La muerte de la pequeña ocurre menos de un mes después del fallecimiento de Salvador, un niño de 3 años que había sido atacado por perros pitbull en Córdoba.
El nuevo caso también se conoce mientras avanza el juicio por la muerte de Trinidad Ballesteros, la joven asesinada por dos dogos en la ciudad de Córdoba, por cuyo caso está siendo juzgado José Nieto.
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Lectura rápida
¿Qué le ocurrió a la beba? La beba de dos años fue atacada por dos perros cruza con raza dogo argentino y se encuentra en estado crítico.
¿Dónde ocurrió el ataque? El ataque tuvo lugar en una vivienda del barrio Villa El Libertador, en la ciudad de Córdoba.
¿A dónde fue trasladada la menor? Fue trasladada de urgencia al Hospital Príncipe de Asturias y luego al Hospital de Niños de la Capital.
¿Quién atendió a la beba inicialmente? El médico de guardia que asistió a la pequeña fue Pablo Beltramo.
¿Qué están haciendo las autoridades? Las autoridades investigan las circunstancias del ataque mientras los médicos monitorean la evolución de la paciente.