Pullaro cerró el Santa Fe Business Forum: "Fue la edición más grande e importante"

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este viernes el cierre de la tercera edición del Santa Fe Business Forum, que reunió durante cinco días a 250 compradores de 50 países, más de 40 fondos de inversión, 300 startups y unas 1.100 empresas.

El encuentro alcanzó un récord de más de 7.000 vinculaciones, entre las que se contabilizaron más de 5.200 entrevistas comerciales y más de 1.800 contactos en el Foro de Inversiones. Además, se realizaron circuitos productivos en distintas localidades de la provincia para mostrar la capacidad de las empresas santafesinas.

Pullaro calificó esta edición como “la más grande y la más importante” y aseguró que, según un relevamiento realizado sobre el 35% de las empresas participantes, ya se concretaron operaciones por cerca de 15 millones de dólares. El mandatario estimó que el volumen final podría superar los 40 millones de dólares.

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“Hoy gobernar en Argentina es generar trabajo”, sostuvo el gobernador, quien planteó que la apertura de nuevos mercados y la llegada de inversiones son herramientas para impulsar el crecimiento económico. También destacó que empresas de otras provincias comienzan a utilizar infraestructura santafesina, como el puerto de Rosario y el Aeropuerto Internacional, para concretar sus exportaciones.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, resaltó el impacto de la iniciativa y afirmó que los resultados superaron las expectativas. La secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada, destacó el crecimiento del foro desde su primera edición y sostuvo que Santa Fe se consolidó como “la segunda provincia exportadora del país”.