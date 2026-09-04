Un agente del ICE enfrenta cargos por mentir sobre un ataque previo al tiroteo en Minnesota

FOTO: Agente del ICE mintió sobre ataque antes de tiroteo en Minnesota, dice el Departamento de Justicia

McALLEN, Texas, EE.UU. — Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) mintió a los investigadores al afirmar que fue atacado con una escoba y una pala antes de disparar y herir a un ciudadano venezolano durante una operación migratoria en Minnesota, según una acusación federal divulgada el viernes.

Christian Castro se declaró inocente de seis cargos por realizar declaraciones falsas a los investigadores durante su comparecencia en un tribunal federal en Texas, tras entregarse a las autoridades el jueves por la noche.

En la audiencia, que tuvo lugar en McAllen, Castro se presentó con grilletes en muñecas, cintura y pies. Se esperaba que un juez considerara más tarde la recomendación del gobierno de liberarlo con un monitor en el tobillo.

Este es el primer procesamiento del Departamento de Justicia contra un agente federal por acciones cometidas durante la Operación Metro Surge, que movilizó a miles de agentes en las Ciudades Gemelas y resultó en protestas masivas, arrestos y los tiroteos fatales de dos ciudadanos estadounidenses por parte de agentes federales.

Las acusaciones presentadas reflejan las que han hecho las autoridades de Minnesota, que también acusaron a Castro de agresión y de presentar un informe falso en relación con el tiroteo no mortal de Julio Cesar Sosa Celis en enero.

Según la acusación federal, Castro le dijo a un agente del FBI que un hombre lo golpeó con una escoba roja del porche de una vivienda mientras intentaba detener a otro hombre afuera de una casa en Minneapolis. También afirmó que otro hombre lo golpeó con una pala para nieve, y que él disparó mientras estaba en el suelo cuando los hombres comenzaron a huir.

La acusación sostiene que Castro tuvo una breve "interacción física" con Sosa Celis y otro hombre antes de que ambos corrieran hacia una casa donde había un niño de un año. Castro disparó a través de la puerta principal cuando los hombres empezaban a cerrarla, hiriendo a Sosa Celis en la pierna.

"Ninguna persona golpeó" a Castro "con una escoba como él lo describió, y ninguna persona empuñó la escoba y la pala para nieve como él lo describió", se menciona en la acusación.

El abogado de Castro instó al público a no apresurarse a juzgar sin conocer todos los hechos y a permitir que su cliente "tenga la oportunidad de presentar su versión". Castro, quien sirvió en el ejército antes de convertirse en agente federal de inmigración, fue defendido por David Lindenmuth después de la audiencia.

Inicialmente, los fiscales federales acusaron de agresión a Sosa Celis y a otro hombre, Alfredo Alejandro Aljorna, pero retiraron los cargos cuando pruebas en video sugirieron que Castro pudo haber mentido sobre el encuentro. Castro fue suspendido del ICE en febrero mientras avanzaba la investigación.

Los cargos federales se presentaron después de que Castro saliera de la cárcel la semana pasada, tras la negativa del gobernador de Texas a firmar de inmediato una orden de extradición para entregarlo a las autoridades de Minnesota.

La investigación federal sobre Castro ha generado tensiones en el Departamento de Justicia, donde un fiscal del caso acusó a altos funcionarios de bloquear esfuerzos para presentar cargos más graves por violaciones de derechos civiles. En un correo electrónico obtenido por ProPublica, el fiscal indicó que Castro solo sería acusado de hacer declaraciones falsas a pesar de sus "objeciones más firmes", y que la decisión fue "ordenada por la sede central del Departamento de Justicia y el fiscal federal".

A pesar de esto, una fuente familiarizada con la investigación comentó que la pesquisa por derechos civiles continúa y que podrían presentarse cargos adicionales. El fiscal Matthew Evans fue despedido y el Departamento de Justicia investiga si infringió alguna ley durante su manejo del caso.

El abogado de Sosa Celis está presionando para que Castro enfrente cargos más severos, señalando que las declaraciones del agente fueron para encubrir que disparó a su cliente a través de una puerta ocupada sin justificación de legítima defensa. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Minnesota también anunció que Sosa Celis planea reclamar indemnización al gobierno federal.