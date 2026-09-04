Reino Unido respondió a Milei por Malvinas: "Nuestras fuerzas armadas están alerta las 24 horas"

El Gobierno británico respondió este viernes al mensaje de Javier Milei por las Islas Malvinas con una advertencia sobre la capacidad de sus fuerzas armadas y una ratificación de su posición histórica sobre el archipiélago.

“Nuestras fuerzas armadas están en alerta las 24 horas del día, los siete días de la semana, para proteger al Reino Unido y nuestros intereses”, afirmó un portavoz de Downing Street, según informó la BBC.

La declaración se produjo horas después de que Milei reafirmara, en cadena nacional, el reclamo argentino sobre las islas y anunciara sanciones contra empresas petroleras que operen en el archipiélago sin autorización argentina.

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Downing Street ratificó su postura sobre las islas

El Gobierno de Andy Burnham sostuvo que el Reino Unido mantendrá una posición “inquebrantable” sobre Malvinas y que no habrá cambios en su postura.

Consultado sobre la defensa de las islas, el portavoz de Downing Street afirmó que seguirán siendo británicas “mientras los isleños lo deseen” y señaló que el primer ministro respalda el derecho de los habitantes a continuar como territorio británico de ultramar.

La fuente también relativizó el mensaje del mandatario argentino y recordó que, desde la perspectiva británica, la autodeterminación de los isleños incluye el derecho a explotar los recursos naturales del territorio.

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El ministro de Defensa británico también respondió

El primer funcionario británico en pronunciarse había sido el ministro de Defensa, Wes Streeting, quien sostuvo que las palabras de Milei “hablan más de política interna argentina que de las Malvinas”.

Streeting reiteró la posición oficial británica: “Las Malvinas son británicas porque los isleños allí eligieron ser británicos. Nuestro compromiso con las Malvinas es absoluto e inamovible”.

También se expresó el canciller Ed Miliband, quien afirmó que las islas “son británicas y seguirán siéndolo” porque, según sostuvo, esa es la voluntad mayoritaria de sus habitantes.

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La tensión por el petróleo

Uno de los principales puntos de conflicto está relacionado con la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.

Milei advirtió durante su mensaje que Argentina debe actuar con rapidez ante el avance de los proyectos petroleros en las islas y anunció sanciones contra las empresas que participen de esas actividades sin autorización argentina.

Del lado británico, Downing Street sostuvo que la autodeterminación que defiende para los isleños también contempla la posibilidad de utilizar los recursos naturales del territorio.

Las empresas Navitas y Rockhopper participan de un proyecto de explotación petrolera en la zona, que podría marcar un nuevo capítulo en la actividad hidrocarburífera del archipiélago.

Trump, otro factor en la disputa

La respuesta británica se produjo además en un contexto de incertidumbre por la postura de Estados Unidos.

Donald Trump había señalado que Washington podría revisar su posición sobre la soberanía de las Malvinas. Además, en una entrevista con GB News, cuestionó el nivel de apoyo militar británico y evitó confirmar si Estados Unidos respaldaría al Reino Unido ante un eventual nuevo conflicto con Argentina.

La cuestión de las islas está contemplada en una resolución de Naciones Unidas de 1965, que insta a Argentina y Reino Unido a resolver la disputa por la vía diplomática y evitar decisiones unilaterales.

Mientras tanto, Londres volvió a dejar en claro que no prevé modificar su posición y reforzó su mensaje con una referencia directa a la preparación de sus fuerzas armadas.