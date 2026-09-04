En vivo

Viva la Radio

Geo y Alejandro

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Reino Unido respondió a Milei por Malvinas: "Nuestras fuerzas armadas están alerta las 24 horas"

Downing Street ratificó su postura sobre las islas y defendió el derecho de los isleños a decidir su futuro. La reacción llegó tras el mensaje de Milei y sus anuncios sobre sanciones y una base militar.

04/09/2026 | 14:51Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
El primer ministro británico, Andy Burnham. (AP)

FOTO: El primer ministro británico, Andy Burnham. (AP)

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El Gobierno británico respondió este viernes al mensaje de Javier Milei por las Islas Malvinas con una advertencia sobre la capacidad de sus fuerzas armadas y una ratificación de su posición histórica sobre el archipiélago.

“Nuestras fuerzas armadas están en alerta las 24 horas del día, los siete días de la semana, para proteger al Reino Unido y nuestros intereses”, afirmó un portavoz de Downing Street, según informó la BBC.

La declaración se produjo horas después de que Milei reafirmara, en cadena nacional, el reclamo argentino sobre las islas y anunciara sanciones contra empresas petroleras que operen en el archipiélago sin autorización argentina.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Downing Street ratificó su postura sobre las islas

El Gobierno de Andy Burnham sostuvo que el Reino Unido mantendrá una posición “inquebrantable” sobre Malvinas y que no habrá cambios en su postura.

Consultado sobre la defensa de las islas, el portavoz de Downing Street afirmó que seguirán siendo británicas “mientras los isleños lo deseen” y señaló que el primer ministro respalda el derecho de los habitantes a continuar como territorio británico de ultramar.

La fuente también relativizó el mensaje del mandatario argentino y recordó que, desde la perspectiva británica, la autodeterminación de los isleños incluye el derecho a explotar los recursos naturales del territorio.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El ministro de Defensa británico también respondió

El primer funcionario británico en pronunciarse había sido el ministro de Defensa, Wes Streeting, quien sostuvo que las palabras de Milei “hablan más de política interna argentina que de las Malvinas”.

Streeting reiteró la posición oficial británica: “Las Malvinas son británicas porque los isleños allí eligieron ser británicos. Nuestro compromiso con las Malvinas es absoluto e inamovible”.

También se expresó el canciller Ed Miliband, quien afirmó que las islas “son británicas y seguirán siéndolo” porque, según sostuvo, esa es la voluntad mayoritaria de sus habitantes.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La tensión por el petróleo

Uno de los principales puntos de conflicto está relacionado con la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.

Milei advirtió durante su mensaje que Argentina debe actuar con rapidez ante el avance de los proyectos petroleros en las islas y anunció sanciones contra las empresas que participen de esas actividades sin autorización argentina.

Del lado británico, Downing Street sostuvo que la autodeterminación que defiende para los isleños también contempla la posibilidad de utilizar los recursos naturales del territorio.

Las empresas Navitas y Rockhopper participan de un proyecto de explotación petrolera en la zona, que podría marcar un nuevo capítulo en la actividad hidrocarburífera del archipiélago.

Trump, otro factor en la disputa

La respuesta británica se produjo además en un contexto de incertidumbre por la postura de Estados Unidos.

Donald Trump había señalado que Washington podría revisar su posición sobre la soberanía de las Malvinas. Además, en una entrevista con GB News, cuestionó el nivel de apoyo militar británico y evitó confirmar si Estados Unidos respaldaría al Reino Unido ante un eventual nuevo conflicto con Argentina.

La cuestión de las islas está contemplada en una resolución de Naciones Unidas de 1965, que insta a Argentina y Reino Unido a resolver la disputa por la vía diplomática y evitar decisiones unilaterales.

Mientras tanto, Londres volvió a dejar en claro que no prevé modificar su posición y reforzó su mensaje con una referencia directa a la preparación de sus fuerzas armadas.

Lectura rápida

¿Cuál fue la respuesta del Gobierno británico al mensaje de Javier Milei? El Gobierno británico advirtió sobre la capacidad de sus fuerzas armadas y reafirmó su posición histórica sobre las Islas Malvinas.

¿Qué afirmó un portavoz de Downing Street? Afirmó que las fuerzas armadas están en alerta las 24 horas para proteger al Reino Unido y sus intereses.

¿Qué sanciones anunció Milei? Anunció sanciones contra empresas petroleras que operen en las Malvinas sin autorización argentina.

¿Qué postura mantiene el Gobierno británico sobre las islas? El Gobierno de Andy Burnham sostuvo que no habrá cambios en su postura y que las islas seguirán siendo británicas mientras los isleños lo deseen.

¿Qué dijo Donald Trump sobre las Malvinas? Donald Trump indicó que Washington podría revisar su posición sobre la soberanía de las Malvinas y cuestionó el apoyo militar británico.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf