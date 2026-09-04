Trump suprime datos sobre acoso de género en encuesta escolar de derechos civiles

Esta semana, el gobierno del presidente Donald Trump realizó una actualización de una encuesta crucial sobre derechos civiles en las escuelas, en la que se eliminaron todos los datos relacionados con estudiantes no binarios y el acoso basado en la identidad de género.

Las cifras provienen de la Recopilación de Datos de Derechos Civiles del Departamento de Educación, una encuesta federal que incluye casi todas las escuelas públicas del país. La publicación de esta semana corresponde al ciclo escolar 2023-2024, en el que la encuesta incluía la categoría "no binario" junto con masculino y femenino.

Sin embargo, un análisis de The Associated Press reveló que en todas las columnas con información sobre identidad de género, los datos fueron reemplazados por un código que indica "Suprimido en cumplimiento de una orden ejecutiva". Esta referencia alude a una orden ejecutiva firmada por Trump el día de su investidura, que solicitó que el gobierno federal definiera el sexo únicamente como masculino o femenino.

El gobierno también eliminó el número de denuncias de hostigamiento o acoso escolar por motivos de identidad de género, así como información sobre si los distritos contaban con políticas escritas que prohibieran dicho hostigamiento y cualquier enlace a esas políticas.

Las preguntas en la recopilación de datos están destinadas a capturar las experiencias de estudiantes transgénero y no binarios, incluyendo si sufren hostigamiento, su participación en deportes o si enfrentan disciplina excesiva, según explicó Seth Galanter, investigador principal del Edley Center on Law and Democracy y exabogado de la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación durante las administraciones de Biden y Obama.

Galanter indicó que solo los distritos escolares que ya recopilaban datos sobre estudiantes trans y no binarios estaban obligados a reportarlos al gobierno federal, y que aproximadamente 1.800 de más de 13.000 distritos escolares en Estados Unidos presentaron datos en la recopilación más reciente.

"Estamos perdiendo la experiencia detallada de esos chicos", manifestó Galanter. "Existen en el mundo, sus escuelas reconocen su existencia, pero ahora ya no tenemos ninguna manera de tener algún tipo de panorama local, estatal o nacional sobre estos chicos y cómo es su experiencia escolar".

La supresión de datos refleja los esfuerzos más amplios del gobierno de Trump por atacar las protecciones para estudiantes transgénero y no binarios en las escuelas. La Casa Blanca ha tenido conflictos recurrentes con escuelas y universidades sobre las adaptaciones para estudiantes transgénero, y esta semana, el Departamento de Justicia anunció una demanda federal contra el sistema escolar de Kansas City por sus políticas sobre estudiantes transgénero.

Además, este es uno de los muchos casos en que el gobierno ha eliminado datos relacionados con el género de los recursos gubernamentales. El Williams Institute, un centro de investigación sobre derecho y políticas públicas LGBTQ+ en la UCLA, ha identificado alrededor de 360 casos donde el gobierno de Trump eliminó información relacionada con la orientación sexual o identidad de género de recopilaciones de datos federales.

La autora del informe del Williams Institute, Lauren Bouton, destacó que la Oficina de Derechos Civiles podría haber utilizado esos datos para identificar escuelas con problemas de acoso contra estudiantes no binarios y exigir un plan de acción para mejorar.

La Recopilación de Datos de Derechos Civiles es una de las fuentes más importantes sobre datos relacionados con oportunidades educativas en las escuelas públicas. Como exige la ley federal, la Oficina de Derechos Civiles recopila información de todas las escuelas del país sobre disciplina, castigo corporal, acoso escolar y acceso a cursos avanzados.

La falta de transparencia en torno a la actualización más reciente podría erosionar la confianza pública en los datos de derechos civiles, según afirmó Ivy Morgan, directora de investigación y datos en EdTrust, un centro de análisis que aboga por la equidad educativa. "La forma en que se publicaron estos datos forma parte de un patrón de larga data que hemos observado durante los últimos dos años", dijo Morgan.

Los preparativos para la recopilación de datos más reciente comenzaron durante el gobierno de Biden, y Morgan señaló que el intento de reunir datos sobre estudiantes no binarios y trans fue uno de los esfuerzos más exhaustivos por parte del gobierno federal. La encuesta fue enviada a las escuelas un mes antes de la investidura de Trump.

Aunque Trump ya había anunciado que su administración eliminaría preguntas relacionadas con la identidad de género, no estaba claro si eso afectaría los datos de 2024 o solo a encuestas futuras.

La última actualización de la recopilación de datos, durante el gobierno de Biden, se publicó junto con un informe detallado sobre tendencias en equidad educativa, pero este año, los nuevos datos se publicaron sin ningún informe adjunto. No hubo un anuncio oficial del Departamento de Educación sobre la llegada de nuevos datos, y la única señal del cambio fue una fila añadida a la lista de tablas de datos del departamento.