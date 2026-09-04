El legislador Agost Carreño denunció que le asignaban asesores que no eran suyos

FOTO: Legislador denuncia irregularidades en el listado de asesores en la legislatura de Córdoba

La Legislatura de Córdoba vuelve a quedar en el centro de la polémica. El legislador provincial del PRO, Oscar Agost Carreño, reveló que en el listado oficial de asesores publicado en la página web de la Unicameral aparecían dos personas asignadas a su despacho que no trabajan con él.

Una de ellas había sido dada de baja tiempo atrás. La otra, según averiguó, se desempeña actualmente en el equipo de una legisladora del justicialismo.

“Aparecen personas que entiendo que no están en tu bloque, que no están en tu despacho”, relató Agost Carreño. Y fue más lejos: “Si sucede con mi despacho es probable que haya errores en otros lugares”.

El golpe al relato de la “legislatura más transparente”

El descubrimiento se produce en pleno debate sobre los asesores legislativos, luego de una serie de escándalos que involucraron a empleados con antecedentes penales e incluso imputados por delitos graves. En ese contexto, la afirmación de la vicegobernadora de que se trata de “la legislatura más transparente del país” quedó en evidencia.

“La vicegobernadora no puede hablar de la legislatura más transparente cuando no pueden tener o no puede hacer que su equipo administrativo tenga claridad, actualidad y correcta información respecto de algo tan delicado como los asesores”, remarcó el legislador.

Agost Carreño fue enfático: “Claramente no es la legislatura más transparente”.

Responsabilidad política vs. responsabilidad administrativa

El dirigente del PRO distinguió dos planos. Por un lado, reconoció que cada legislador tiene la responsabilidad política sobre su equipo. Por el otro, subrayó que el empleador formal —quien paga los sueldos y debe controlar las obligaciones— es la administración a cargo de la vicegobernadora.

“El hecho de que no tengan antecedentes (…) es responsabilidad de ella como administradora pedir, controlar, incluso existe la tecnología y los medios necesarios para que el control se haga sin necesidad de pedir un solo papel”, explicó.

Criticó la medida reciente de exigir documentación cada seis meses: “Eso es una foto y es para decir, estamos haciendo algo”.

La propuesta de fondo: controles automáticos y protocolo claro

Agost Carreño anticipó que ya presentó un proyecto para conectar la Legislatura con los registros de reincidencia, de modo que cada 15 días se verifiquen de manera automática los antecedentes de todos los asesores.

Además, reclamó que se discuta y apruebe en el recinto un protocolo claro sobre qué hacer cuando aparezcan antecedentes penales, independientemente del bloque político al que pertenezca el empleado.

“Puede ser que aparezcan este tipo de casos siempre del peronismo de Córdoba, pero puede ser que venga de cualquier bloque político”, advirtió.

Una nota formal y una corrección que aún no se ve

El legislador contó que, apenas se enteró durante la sesión, instruyó a uno de sus asesores para redactar una presentación formal. El área administrativa respondió que se trataba de un error y que lo corregirían. Hasta el momento de la entrevista, Agost Carreño no había visto la actualización en la página web.

La situación se enmarca en una seguidilla de cuestionamientos: el caso Flores, asesores con antecedentes, condenados y la figura del “empleado fantasma”. Incluso un medio local debió presentar una cautelar para obtener información pública.

Un cierre con poca celebración

El 22 de septiembre la Unicameral realizará una sesión especial para conmemorar el paso de Bicameral a Unicameral. Agost Carreño relativizó el balance: “No ha mejorado en absolutamente nada. No somos más transparentes, no somos más efectivos en sacar leyes, no mejoramos la representación”.

Entrevista de Radioinforme 3.