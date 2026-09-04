El naufragio del ferry en Chipre ya suma 12 muertes y 16 desaparecidos tras la recuperación de dos cuerpos

FOTO: Líder del norte de Chipre dice que se recuperaron 2 cuerpos más del ferry hundido

ESTAMBUL — Los cuerpos de dos víctimas adicionales del naufragio de un ferry frente a las costas de Chipre han sido recuperados, según lo informado el viernes por el líder del territorio norteño de la isla. Con estas nuevas recuperaciones, el número total de muertes confirmadas asciende a 12, mientras que 16 personas siguen desaparecidas, indicó el primer ministro Unal Ustel en declaraciones al periódico local Kibris.

El ferry, conocido como Filo Jet, transportaba a 267 personas, incluyendo pasajeros y tripulantes, cuando volcó y se hundió tras salir del puerto de Kyrenia, en el norte de Chipre, con destino a Tasucu, Turquía, el domingo por la tarde.

Para facilitar las labores de rescate, dos buques de búsqueda y rescate de la marina turca se unieron al operativo, llevando vehículos sumergibles capaces de alcanzar los restos del ferry, que se encuentran a aproximadamente 550 metros de profundidad.

Durante una conferencia de prensa en Kyrenia —conocida como Girne en turco—, Ustel comunicó que los cuerpos recuperados pertenecen a dos mujeres. Anteriormente, se habían encontrado los cuerpos de un hombre y una mujer.

El primer ministro aseguró que las operaciones de búsqueda para localizar a las 16 personas desaparecidas continúan de manera ininterrumpida, con el firme apoyo de la República de Turquía y la participación de todas las unidades pertinentes. "Están llevando a cabo estas operaciones en condiciones muy difíciles", agregó.

El operativo abarca una extensión de aproximadamente 7,5 kilómetros de la costa del norte de Chipre.

Testigos sobrevivientes relataron que el ferry, un catamarán de casco ancho, comenzó a escorarse y a inundarse después de que escucharon varios ruidos fuertes provenientes de debajo de las cubiertas, lo que generó pánico entre los pasajeros. Algunos quedaron atrapados en la zona de asientos mientras el agua ingresaba rápidamente y el barco se inclinaba peligrosamente.

En el marco de la investigación, ocho tripulantes y un directivo de la empresa propietaria del ferry, Filo Denizcilik, han sido detenidos. Además, otras cinco personas, entre ellas trabajadores de la empresa y funcionarios portuarios, están siendo investigadas.

Desde 1974, Chipre ha estado dividido por líneas étnicas, y los chipriotas turcos declararon la independencia en 1983, reconocimiento que solo ha sido otorgado por Turquía, que mantiene más de 35.000 soldados en la región.