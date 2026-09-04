Huyó a España la esposa del argentino acusado por la masacre que sacude a México

Paola M., esposa del empresario argentino Diego Sebastián Rosen, sospechoso de acribillar a cuatro personas en México —entre ellas al tecladista de la banda Camilo Séptimo—, habría escapado con destino a España en las últimas horas. Sobre la mujer pesa un pedido de captura internacional por su presunta vinculación en la causa y por expedientes pendientes por estafas comerciales.

El trágico hecho ocurrió en México y conmovió a la opinión pública por la ferocidad del ataque. Diego Sebastián Rosen se encuentra detenido en un penal de máxima seguridad tras ser imputado por las muertes del músico, su esposa embarazada, su hija de tres años y la niñera de la familia. El único sobreviviente fue un niño de seis años, hijo del matrimonio, quien se salvó tras permanecer escondido en la vivienda durante cinco horas.

De acuerdo con los testimonios incorporados al expediente, tanto el acusado como su esposa enfrentaban causas penales previas por malversación de fondos y retención indebida de rentas en alquileres turísticos en territorio mexicano.

La hipótesis judicial apunta a que los conflictos económicos y los negocios inmobiliarios fraudulentos habrían sido el detonante de la masacre.

Mientras la investigación sobre el detenido avanza bajo estrictas medidas de seguridad, las autoridades judiciales gestionan las alertas internacionales para dar con el paradero de la mujer en España y concretar su extradición.

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