Huyó a España la esposa del argentino acusado por la masacre que sacude a México
Paola M. viajó a Europa tras el cuádruple crimen en México donde cayeron el tecladista, su esposa embarazada, su hija y la niñera. La Justicia busca su captura por causas de fraude compartidas.
04/09/2026 | 10:09Redacción Cadena 3
FOTO: Diego Sebastián Rosen Ferlini es el principal sospechoso de la masacre.
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Panorama Federal
Paola M., esposa del empresario argentino Diego Sebastián Rosen, sospechoso de acribillar a cuatro personas en México —entre ellas al tecladista de la banda Camilo Séptimo—, habría escapado con destino a España en las últimas horas. Sobre la mujer pesa un pedido de captura internacional por su presunta vinculación en la causa y por expedientes pendientes por estafas comerciales.
El trágico hecho ocurrió en México y conmovió a la opinión pública por la ferocidad del ataque. Diego Sebastián Rosen se encuentra detenido en un penal de máxima seguridad tras ser imputado por las muertes del músico, su esposa embarazada, su hija de tres años y la niñera de la familia. El único sobreviviente fue un niño de seis años, hijo del matrimonio, quien se salvó tras permanecer escondido en la vivienda durante cinco horas.
De acuerdo con los testimonios incorporados al expediente, tanto el acusado como su esposa enfrentaban causas penales previas por malversación de fondos y retención indebida de rentas en alquileres turísticos en territorio mexicano.
La hipótesis judicial apunta a que los conflictos económicos y los negocios inmobiliarios fraudulentos habrían sido el detonante de la masacre.
Mientras la investigación sobre el detenido avanza bajo estrictas medidas de seguridad, las autoridades judiciales gestionan las alertas internacionales para dar con el paradero de la mujer en España y concretar su extradición.
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Lectura rápida
¿Quién es el principal sospechoso del ataque?
Diego Sebastián Rosen es el principal sospechoso de acribillar a cuatro personas en México.
¿Qué ocurrió con Paola M.?
Paola M., esposa de Diego Sebastián Rosen, habría escapado a España y tiene un pedido de captura internacional.
¿Cuántas víctimas hubo en el ataque?
Cuatro personas murieron, incluyendo al tecladista de Camilo Séptimo, su esposa embarazada, su hija de tres años y la niñera.
¿Cuál fue la causa del ataque según la hipótesis judicial?
Los conflictos económicos y negocios inmobiliarios fraudulentos habrían sido el detonante de la masacre.
¿Qué medidas se están tomando respecto a Paola M.?
Las autoridades judiciales están gestionando alertas internacionales para localizar a Paola M. en España y concretar su extradición.