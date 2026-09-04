Encontraron muerto al bartender argentino que llevaba dos semanas desaparecido en Colombia

Las autoridades colombianas confirmaron el hallazgo del cuerpo de Pablo Emilio Carrizo Hryc, el mixólogo argentino que permanecía desaparecido desde el 18 de agosto. El cuerpo fue localizado en la ciudad de Montería, en el departamento de Córdoba, en el Caribe colombiano.

Carrizo, de nacionalidad argentina, era reconocido por su trabajo como embajador de la World Class Competition Colombia Master en coctelería. Había sido visto por última vez en el barrio El Poblado, en el sur de Medellín, donde se encontraba realizando una consultoría para el restaurante de un hotel.

Según informaron sus allegados, salió de ese establecimiento con destino a Cartagena, ciudad en la que residía junto a su esposa e hija. Desde entonces no se tuvieron más noticias de su paradero, lo que activó la búsqueda.

La hipótesis del accidente

Las autoridades investigan si el argentino sufrió un accidente de tránsito mientras se desplazaba hacia Cartagena. Hasta el momento no se dieron a conocer mayores precisiones sobre las circunstancias del hallazgo ni sobre la causa de la muerte.

La noticia del deceso puso fin a dos semanas de incertidumbre para la familia y el entorno del profesional, que se desempeñaba en el ámbito de la coctelería de alto nivel en Colombia.

El caso permanece bajo investigación de las autoridades locales mientras se aguardan los resultados de las pericias correspondientes.