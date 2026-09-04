Reform UK suspende a funcionarios por presuntas irregularidades en donaciones extranjeras

LONDRES — El partido antiinmigración Reform UK anunció la suspensión de dos de sus altos funcionarios el pasado viernes, tras la difusión de un video en el que se discuten posibles violaciones a la ley electoral británica relacionadas con donaciones extranjeras.

Los suspendidos son Dan Jukes, asesor del líder del partido Nigel Farage, y James Orr, jefe de políticas. Ambos han dejado sus cargos mientras se lleva a cabo una investigación interna sobre el asunto.

El escándalo se desató cuando la cadena Channel 4 emitió imágenes de un almuerzo entre Jukes y Farage, donde se mencionaba un plan para recibir una donación de 500.000 libras (aproximadamente 675.000 dólares) de un inversor estadounidense a través de su hijo, quien en realidad era un periodista encubierto. El 'padre' de este supuesto hijo era, en realidad, un actor que participó en la grabación.

En otra parte del video, Orr, quien es teólogo en la Universidad de Cambridge, parece sugerir que el donante estadounidense podría financiar encuestas de opinión para el partido, afirmando que "simplemente no tenemos donantes residentes en el Reino Unido que nos apoyen".

La legislación electoral británica prohíbe a los partidos aceptar donaciones de individuos o entidades no británicas, lo que podría haber sido infringido en este caso.

El escándalo ha opacado la conferencia anual de Reform UK, que se lleva a cabo en Birmingham, Inglaterra, durante el fin de semana. Farage ha defendido al partido, asegurando que no se ha aceptado "dinero turbio" y acusando a los periodistas de haber tendido una trampa, calificando a los implicados como víctimas de un ataque orquestado por activistas climáticos financiados desde el extranjero.

Las acusaciones han llevado al Partido Laborista y a los Liberal Demócratas a remitir el caso a la Policía Metropolitana de Londres. Por su parte, la Comisión Electoral, que regula las elecciones en el Reino Unido, ha indicado que está revisando la información relevante y está en contacto con las autoridades policiales.

Reform UK fue fundado en 2018 como el Partido del Brexit, y ha experimentado un crecimiento en su base de afiliados y apoyo tras cambiar su nombre en 2021 y adoptar un enfoque más antiinmigración y antisistema. Sin embargo, ha enfrentado desafíos recientes, incluyendo la pérdida de varias elecciones parciales y cuestionamientos sobre su financiación. Farage, que renunció a su escaño en la Cámara de los Comunes en julio, ha sido objeto de una investigación por un regalo no declarado de 5 millones de libras de un multimillonario de criptomonedas.