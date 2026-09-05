Embajador de EE.UU. califica de "terroristas" a colonos israelíes por violencia en Cisjordania

JERUSALÉN — El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, reiteró su condena el sábado hacia la violencia perpetrada por colonos israelíes en Cisjordania, calificando estas acciones como "actos de terrorismo" en el marco de una visita a residentes palestinoestadounidenses que han sufrido ataques continuos.

Durante su visita a la aldea de Turmus Ayya, Huckabee se refirió a los colonos como "terroristas", un término que tradicionalmente se reserva para describir a combatientes palestinos. "Si hay ocupantes ilegales que llegan y colocan sus propias banderas y se apoderan de algo que no les pertenece, si queman un auto, si incendian una mezquita, si entran en la casa de alguien y la vandalizan, pintan grafitis en las paredes, eso es un acto criminal. Pero va más allá de un acto criminal. Es un acto de terrorismo", expresó Huckabee.

De acuerdo a la oficina humanitaria de las Naciones Unidas, los ataques por parte de colonos se han intensificado desde el inicio del conflicto en Gaza, que comenzó con un ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023. Huckabee ya había utilizado el término "terroristas" el mes pasado en relación con disturbios en la localidad de Qusra, donde colonos rodearon viviendas palestinas. En otro incidente, se reportó que colonos incendiaron una mezquita en la aldea de Bazariya, dejando un mensaje en una pared que decía en hebreo: "Saludos a Huckabee de parte de los terroristas".

La violencia ha sido objeto de atención internacional, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, condenó las acciones de "un puñado de alborotadores", mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel las calificó de "una vergüenza". El gobierno de Netanyahu, considerado el más ultranacionalista y religioso en la historia de Israel, ha promovido un aumento en la construcción de asentamientos en Cisjordania, considerados ilegales por gran parte de la comunidad internacional.

Durante su visita, Huckabee enfatizó que es consciente de que muchos estadounidenses que residen en Turmus Ayya y otras comunidades en la región no disfrutan de una vida pacífica. "Es una vida perturbada por personas que han creado desafíos extraordinarios que son injustos e ilegales", comentó. Aunque la embajada de EE.UU. no puede investigar actividades criminales, Huckabee afirmó que puede instar al gobierno israelí a abordar estas necesidades y realizar investigaciones adecuadas sobre actos de violencia.

La situación en Cisjordania es compleja; Israel ocupó esta región, junto con Gaza y Jerusalén oriental, durante la guerra de los Seis Días en 1967, y desde entonces ha construido casi 150 asentamientos que albergan a más de 500.000 colonos judíos. Grupos de derechos humanos han señalado que el ejército israelí a menudo hace la vista gorda ante la violencia de los colonos, lo que ha generado un clima de tensión y preocupación entre la población palestina.