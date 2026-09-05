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Los Pumas buscan revancha ante Australia en Mendoza

El seleccionado argentino intenta recuperarse de la última caída en Jujuy en el segundo Test Match del cruce.

05/09/2026 | 11:52Redacción Cadena 3

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Los Pumas buscan revancha ante Australia en Mendoza (Foto: @lospumas).

FOTO: Los Pumas buscan revancha ante Australia en Mendoza (Foto: @lospumas).

Los Pumas quieren cerrar esta ventana internacional con una victoria.

FOTO: Los Pumas quieren cerrar esta ventana internacional con una victoria.

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Los Pumas se enfrentan este sábado con Australia, buscando recuperarse de la derrota que sufrieron el fin de semana pasado en Jujuy contra el mismo rival.

El partido se disputará desde las 18 horas en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. La transmisión estará a cargo de ESPN y Disney+, y el árbitro del encuentro será el neozelandés James Dolman.

El equipo argentino tuvo un inicio de año complicado, con un desempeño que dejó mucho que desear en el Nations Championship. En este torneo, cayeron ante Inglaterra y Escocia, logrando únicamente una victoria frente a Gales.

Posteriormente, Los Pumas también enfrentaron a Sudáfrica, el actual bicampeón del mundo, en un partido que se definió por un estrecho margen.

La última presentación del equipo nacional fue el sábado pasado, donde perdieron 27-21 contra Australia, también conocidos como los Wallabies. A pesar de la derrota, el equipo estuvo muy cerca de lograr una remontada, lo que genera expectativas para este encuentro.

Este año es crucial para Los Pumas, ya que servirá para definir los jugadores que formarán parte del Mundial 2027, que se llevará a cabo en Australia.

Lectura rápida

¿Qué partido jugarán Los Pumas?
Se enfrentarán a Australia en Mendoza.

¿Cuándo se jugará el partido?
El encuentro está programado para este sábado a las 18 horas.

¿Dónde se llevará a cabo?
En el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

¿Cuál fue el resultado del último partido?
Los Pumas perdieron 27-21 contra Australia.

¿Por qué es importante este año para Los Pumas?
Es clave para definir los jugadores que participarán en el Mundial 2027.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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