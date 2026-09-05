Estados Unidos ataca tres petroleros iraníes tras agresiones a buques de la Marina

EL CAIRO, Egipto — El pasado sábado, las fuerzas militares de Estados Unidos informaron sobre el ataque a tres petroleros iraníes, en respuesta a un ataque con misiles lanzados contra buques de la Marina. En su comunicado, advirtieron que, "si es necesario, destruirán la limitada y expuesta flota petrolera de Irán".

Este ataque se produce un día después de que el presidente Donald Trump intentara restarle importancia al conflicto, al calificarlo de "cosa menor". La situación representa un giro significativo en el enfrentamiento, luego de seis meses de hostilidades intermitentes que comenzaron con ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero. Ambas naciones han buscado infligir daños tanto en el ámbito militar como económico, mientras que las negociaciones han fracasado.

El informe militar de Estados Unidos destacó que un portaaviones y un destructor eludieron "múltiples ataques iraníes no provocados" mientras realizaban patrullas en la región, asegurando que no hubo heridos entre el personal estadounidense. Se indicó que dos de los petroleros iraníes quedaron "inhabilitados de forma permanente", mientras que el tercero, sin carga, fue destruido.

Además, el comunicado afirmaba que estos petroleros eran parte de una red clandestina que financia a la Guardia Revolucionaria de Irán y a sus fuerzas aliadas en la región. La televisión estatal iraní reportó que cuatro misiles estadounidenses impactaron un petrolero a unos 10 kilómetros de la isla Kharg, donde se localiza una terminal clave para la exportación de petróleo de Irán. Esta isla ha sido blanco de repetidos ataques durante el conflicto, incluyendo bombardeos estadounidenses a instalaciones militares en marzo.

Por otra parte, Estados Unidos informó que un petrolero fue alcanzado frente a la isla de Kharg y otro cerca de Jask, al este del estrecho de Ormuz. El tercer petrolero fue impactado en el golfo de Omán. En el comunicado se compartieron imágenes de video de los ataques.

El almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos, advirtió: "No dudaremos en defender a las fuerzas estadounidenses y, si es necesario, destruir la limitada y expuesta flota petrolera de Irán".

Los ataques se produjeron casi una semana después de que Estados Unidos e Irán reanudaron las agresiones tras un mes de relativa calma, con el estrecho y las comunidades iraníes a lo largo de él nuevamente bajo ataque. Al menos cinco personas murieron a principios de semana durante un bombardeo en el sur de Irán, donde uno de los ataques alcanzó una boda.

La reanudación de los combates ocurrió después de nuevos esfuerzos de Estados Unidos por aplicar presiones económicas sobre Teherán, cuyos nuevos líderes de línea dura han mostrado su disposición a resistir tras décadas de sanciones. Mientras tanto, las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán se han estancado después de que se firmara un memorando de entendimiento a mediados de junio.

Las fuerzas armadas de Estados Unidos están guiando a los barcos a través del estrecho, mientras Teherán afirma su control y ataca a algunas embarcaciones, aunque el tráfico en general es escaso.