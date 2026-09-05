Guillermo Coppola confirmó gestiones para un homenaje a Lionel Messi en Córdoba

Guillermo Coppola confirmó que se trabaja para organizar un partido homenaje a Lionel Messi en Córdoba. La idea es que el capitán argentino vista la camiseta de la selección nacional frente a un combinado de los clubes cordobeses, aunque todavía no se anunciaron una fecha ni acuerdos de participación.

"Es la intención", respondió el empresario en Cadena 3 cuando le preguntaron en "Una mañana para todos" por la posibilidad de realizar ese encuentro. Sin embargo, prefirió hablar de un homenaje antes que de una despedida y recordó que a Diego Maradona no le gustaba que utilizaran esa palabra para referirse a sus celebraciones.

"Messi merece los grandes homenajes para divertirse, para celebrar lo que a él tanto le dio y a nosotros", expresó el exrepresentante de Maradona.

Al describir el formato que imagina, Coppola propuso reunir a futbolistas de los equipos de Córdoba y mencionó expresamente a Belgrano, Instituto y Talleres. La intención, explicó, es "hacer una selección contra nuestra selección".

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El empresario también remarcó que le gustaría que la iniciativa tuviera un propósito que trascendiera lo económico. "Yo creo que tiene que ir más allá", sostuvo, y propuso vincular el encuentro con una causa solidaria.

Como ejemplo, mencionó la campaña "Todos por Mateo", que busca ayudar a un niño que necesita una operación en el exterior. La citó como referencia del tipo de acción que quisiera acompañar, sin definir un destinatario para el eventual partido. "Que nadie falle, que nadie falte y que de alguna manera todos colaboremos para una obra de bien", expresó.

Sobre la elección de Córdoba, Coppola destacó su vínculo con el fútbol. "Porque es tierra futbolera", respondió al explicar por qué impulsa la posibilidad de llevar allí el homenaje.

El proyecto todavía está sujeto a definiciones. Coppola señaló que habrá que considerar los amistosos de la próxima fecha FIFA, pero durante la entrevista no pudo confirmar la presencia de Messi ni de los equipos. "Ojalá se dé", manifestó al cerrar la charla.

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Entrevista de "Titi" Ciabattoni.