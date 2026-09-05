Saber irse a tiempo: las lecciones que deja Messi al despedirse de la Selección

FOTO: El adiós de Messi y una lección que va mucho más allá del fútbol.

El retiro de Lionel Messi de la Selección argentina deja una lección sobre la capacidad de dar un paso al costado y permitir que otros continúen el camino. Así lo planteó Andrés Hatum, profesor de Management y Organización de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella, quien destacó la humildad del rosarino y su compromiso con el equipo.

"Los líderes suelen aprender cómo llegar, pero pocos aprenden cómo irse", afirmó. Según explicó en diálogo con Cadena 3, el poder puede generar una ilusión de ser imprescindible que dificulta reconocer el momento de cerrar una etapa.

Hatum señaló que ese problema atraviesa distintos ámbitos: desde fundadores que se resisten a entregar la conducción de sus empresas hasta ejecutivos que bloquean a las nuevas generaciones y dirigentes que deterioran su legado por prolongar su permanencia.

Frente a esas situaciones, destacó el reconocimiento de Messi a los jugadores que vienen detrás y merecen tener su oportunidad. Para el especialista, esa actitud expresa una responsabilidad central de quien conduce: lograr que el equipo o la organización puedan continuar cuando ya no esté.

"Los grandes líderes no dejan seguidores eternos, sino una capacidad instalada y una generación que puede tomar la posta", sostuvo.

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En su análisis, una de las transformaciones más importantes del futbolista fue pasar de ser una figura individual extraordinaria a convertirse en el "centro simbólico de un colectivo". Al referirse a la Selección campeona dirigida por Lionel Scaloni, destacó la capacidad de integrar ese talento excepcional al trabajo del conjunto.

"El líder no está por encima del equipo", remarcó. En ese sentido, consideró que la humildad de Messi fue fundamental para reconocer su lugar dentro de un proyecto compartido.

Consultado por la expresión "Me vacié", utilizada por el capitán en su despedida, Hatum la vinculó con el desgaste emocional y la pérdida de motivación. Explicó que puede llegar un momento en el que disminuye la energía para sostener una actividad y aparece el deseo de hacer otra cosa. En el deporte, señaló, la exigencia física y mental puede anticipar ese replanteo.

También se refirió a las figuras que regresan después de anunciar su retiro. Según evaluó, pueden influir la necesidad de reconocimiento, la admiración del público y el deseo de seguir sintiéndose parte de algo. Aclaró que esas motivaciones también aparecen en otras actividades profesionales.

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En el caso de Messi, destacó la prudencia con la que se desenvolvió pese a la exposición permanente. Hatum sostuvo que el ego cumple un papel en la autoestima y en el impulso para alcanzar objetivos, pero advirtió sobre las dificultades que surgen cuando se vuelve desmedido.

Al trasladar la reflexión al ámbito laboral, recomendó preparar con anticipación la etapa posterior al retiro. Señaló que dejar una actividad puede generar un vacío por la pérdida de rutinas, responsabilidades y reconocimiento, al que en muchas personas se suma la preocupación económica.

"La idea es empezar a buscar armar el camino antes del retiro", explicó. Propuso preguntarse qué proyectos podrían aportar satisfacción, qué actividades quedaron relegadas y cómo se desea organizar el tiempo, sin esperar al último día para pensar esas respuestas.

Hatum describió a Messi como una combinación de "humildad personal y voluntad profesional feroz". Destacó que detrás de su personalidad reservada existió una competitividad descomunal, sin necesidad de reafirmar constantemente su condición de figura.

"Nunca necesitó construir el personaje de líder", afirmó. Para el profesor, una de las claves de su legado es la credibilidad que nace de la coherencia entre lo que una persona exige y lo que hace.

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Entrevista de Carolina Amoroso, Verónica Maslup y Fernando Barrionuevo.