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Creó un servicio de niñera de mascotas y evalúa llevarlo a otras provincias

Alira Levinson ofrece visitas a domicilio y cuidados durante la noche. En diálogo con Cadena 3, explicó que, entre sus principales clientes, hay médicos con guardias largas y personas que viajan.

05/09/2026 | 08:23Redacción Cadena 3

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Alira ya cuidó a perros, gatos, loros, tortugas y gallos. (Gentileza: Julián Grondona)

FOTO: Alira ya cuidó a perros, gatos, loros, tortugas y gallos. (Gentileza: Julián Grondona)

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Alira Levinson, una joven emprendedora de Posadas, convirtió un favor a una amiga en un servicio profesional de niñera de mascotas a domicilio. La propuesta permite que los animales reciban atención en sus propios hogares cuando sus dueños viajan o pasan muchas horas fuera de casa.

La idea surgió cuando cuidó a las mascotas de una amiga para que pudiera irse de vacaciones sin preocupaciones. Esa experiencia fue el punto de partida de una empresa que hoy ofrece distintas modalidades de atención, según las necesidades de cada hogar.

Los cuidados van desde visitas breves hasta la permanencia durante la noche. El trabajo incluye registros detallados de la alimentación y la medicación de los animales. Además de perros y gatos, el servicio atiende a otras especies, como loros y tortugas.

Entre los principales clientes se encuentran médicos que realizan guardias prolongadas y personas que necesitan viajar. La propuesta responde a una demanda de atención personalizada para mascotas que, en muchos hogares, son consideradas integrantes de la familia.

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En diálogo con Cadena 3, Levinson remarcó que la confianza es una condición central para desarrollar la actividad, porque el trabajo implica ingresar a viviendas particulares.

"Nosotros somos una empresa que empezó de cero", contó. La emprendedora explicó que conformó su equipo con personas de su confianza y subrayó que ese criterio también será determinante para cualquier crecimiento del negocio.

La posibilidad de extender el servicio a otras provincias ya forma parte de sus planes, aunque todavía está en evaluación. Su preferencia es que pueda trasladarse el equipo que actualmente integra la empresa.

"No es la idea contratar gente de otro lugar que no conocemos", aclaró. En ese sentido, señaló que la expansión deberá preservar la confianza sobre la que construyó el emprendimiento: "Está sobre la mesa la idea de expandirnos".

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Informe de Fernando Barrionuevo.

Lectura rápida

¿Quién es la emprendedora mencionada en el artículo?
La emprendedora es Alira Levinson.

¿Qué servicio ofrece Alira Levinson?
Ofrece un servicio profesional de niñera de mascotas a domicilio.

¿Dónde se encuentra la emprendedora?
Se encuentra en Posadas.

¿Cuál es la principal motivación detrás del servicio?
La principal motivación es la confianza y la atención personalizada para mascotas.

¿Qué planes tiene para el futuro?
Tiene planes de expandir el servicio a otras provincias, manteniendo su equipo actual.

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