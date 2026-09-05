Colapinto terminó décimo en la última práctica libre del Gran Premio de Italia
El argentino marcó un tiempo de 1:23.101 y quedó a solo 203 milésimas de Pierre Gasly, que fue noveno, en una buena sesión para Alpine. La clasificación de este sábado será a las 11 (hora argentina).
05/09/2026 | 08:34Redacción Cadena 3
FOTO: Franco Colapinto busca una buena posición de largada en Monza.
El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) volvió a tener una sólida actuación, al finalizar décimo en la práctica libre 3 del Gran Premio de Italia, correspondiente a la decimotercera fecha del campeonato de Fórmula 1.
El argentino registró un mejor tiempo de 1:23,101 y quedó a 882 milésimas del líder de la sesión, que fue el británico George Russell (Mercedes).
Colapinto registró muy buenos tiempo de principio a fin en el "Templo de la Velocidad de Monza", donde exprimió al máximo las nuevas mejoras en su Alpine.
De esta manera, el argentino se mantuvo en línea con lo que había hecho este viernes en las primeras dos prácticas, donde finalizó noveno y undécimo.
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El argentino fue 9° en la primera práctica y 11° en la segunda, siempre por delante de Pierre Gasly. El equipo mostró un rendimiento alentador en el inicio del Gran Premio de Italia.
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Por otra parte, su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, terminó justo por encima suyo, en la novena colocación, gracias a su registro de 1:22,891.
En lo que respecta a las primeras posiciones, el primer lugar volvió a quedar en manos de Russell, que este viernes ya había dominado en la segunda tanda de entrenamientos, y se afianza como el gran candidato de cara a la clasificación.
Su escolta fue el británico Lewis Hamilton (Ferrari), quien finalizó a 226 milésimas, mientras que el top 5 lo completaron el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y el británico Lando Norris (McLaren).
La actividad en el GP de Italia de Fórmula 1 continuará a las 11 de la mañana de este sábado con la clasificación.
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• Así fue la cobertura minuto a minuto
George Russell fue el más rápido en la última práctica libre del Gran Premio de Italia, con un tiempo de 1:22.219. Lo escoltaron Lewis Hamilton y Max Verstappen, mientras que Kimi Antonelli, líder del campeonato, finalizó cuarto.
Alpine cerró la sesión con sus dos pilotos entre los diez primeros. Pierre Gasly terminó noveno, con un registro de 1:22.898, y Franco Colapinto quedó décimo, con 1:23.101, a solo 203 milésimas de su compañero.
Russell, en la cima. En tanto, Lewis Hamilton se posiciona segundo a 0.226. El podio lo cierra Max Verstappen, a 0.124 del líder.
Mercedes domina la tabla de tiempos, con George Russell al frente y Kimi Antonelli como escolta. Charles Leclerc marcha tercero, seguido por Arvid Lindblad, Lando Norris y Max Verstappen.
Colapinto sube al 8° lugar, a solo 0.005 de Pierre Gasly.
Verstappen, nuevo escolta. Con 1:22.790 queda a 0.327 de Russell. En tanto, Leclerc desciende al tercer lugar.
Gran práctica hasta ahora para Alpine: 7° Pierre Gasly y 11° Franco Colapinto.
Colapinto en 10° lugar, Gasly en 3° y Antonelli sigue líder.
Última media hora de la 3° práctica libre del GP de Italia.
Leclerc asciende al segundo lugar, con 1:23.271
Colapinto se ubica 3°, mientras que Gasly asoma en el 5° lugar.
El top 10 en los primeros 20 minutos:
-Kimi Antonelli
-Charles Leclerc
-Max Verstappen
-Franco Colapinto
-Liam Lawson
-Pierre Gasly
-Oscar Piastri
-Arvid Lindblad
-Gabriel Bortoleto
-Yuki Tsunoda
Kimi Antonelli mejora su tiempo y toma la punta con un registro de 1:23.032. Lo escoltan Charles Leclerc y Max Verstappen, mientras que Franco Colapinto retrocede al cuarto puesto.
Colapinto toma la delantera y lidera momentáneamente la sesión. Siguen Gasly y Lawson.
Colapinto mejora su performance y escala al segundo lugar, a 0.855 de Gasly.
Pierre Gasly marca el camino con 1:25.349. Más atrás están Carlos Sainz (0.133) y Franco Colapinto (1.212).
Alex Albon tuvo problemas técnicos en su auto cuando estaba por salir de boxes.
Franco Colapinto y Pierre Gasly ya están en la pista de Monza.
Gabriel Bortoleto y Nico Hulkenberg son los primeros en salir a la pista.
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El argentino perdió el control de su Alpine sobre el cierre de la segunda práctica y terminó en la leca, pero logró recuperar el auto y evitó un fuerte impacto contra los muros.
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Lectura rápida
¿Quién disputa la clasificación del Gran Premio de Italia? Franco Colapinto es el piloto que participa en la clasificación del Gran Premio de Italia.
¿Cuándo se lleva a cabo la actividad del sábado?
La actividad comienza a las 7.30 hora argentina y la clasificación a las 11.
¿Qué posición ocupó Colapinto en los entrenamientos del viernes? Finalizó noveno en el primer entrenamiento y undécimo en el segundo.
¿Qué mejoras tiene el monoplaza de Colapinto? El argentino cuenta con ocho mejoras en su monoplaza.
¿Dónde se transmitirán los eventos del Gran Premio? Los eventos se transmitirán en vivo por Disney+ y F1 TV, la plataforma oficial de la Fórmula 1.