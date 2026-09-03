Franco Colapinto y Lautaro Martínez comparten un divertido encuentro en Italia

Buenos Aires, 3 de septiembre (NA) -- El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, y el delantero del Inter de Milán, Lautaro Martínez, tuvieron un encuentro ameno en el centro de entrenamiento del club italiano. Este cruce se dio en el marco del Gran Premio de Monza y una nueva jornada de la Serie A.

Colapinto se encuentra en Italia para participar en la decimotercera fecha del campeonato de Fórmula 1. Aprovechando su cercanía, decidió visitar a Lautaro, quien es una de las figuras destacadas de la selección argentina y autor del último gol en la semifinal de la Copa del Mundo 2026, que contribuyó a la victoria del equipo ante Inglaterra.

Durante su encuentro, los argentinos intercambiaron anécdotas sobre sus respectivos deportes y camisetas, que fueron firmadas como recuerdo. Antes de que comenzaran los entrenamientos, los jugadores del Inter compartieron sus preferencias sobre pilotos de Fórmula 1, y Lautaro mencionó a Colapinto con entusiasmo.

Ambos participaron en un divertido juego titulado "Pruebas de su argentinidad", donde debieron traducir algunas palabras al lunfardo. Entre las traducciones, "trabajar" se convirtió en "laburar", "me voy de fiesta" se transformó en "me voy de joda o gira", y "comer" se tradujo como "morfar". En una de las preguntas finales, se les consultó cómo se dice Fórmula 1 en Argentina; su respuesta fue un tanto sorpresiva, pero concluyeron que "Franco Colapinto" era la respuesta.

Lautaro se prepara para enfrentar al Napoli el 5 de septiembre a las 13:00 (hora argentina) en el estadio Giuseppe Meazza, mientras que Colapinto competirá en el Gran Premio que se desarrolla en el Autódromo Nacional de Monza, conocido como el "Templo de la Velocidad", que cuenta con 11 curvas y una longitud de 5.793 kilómetros.