Racing de Nueva Italia anunció la venta de Leandro Córdoba a Racing

Racing de Córdoba anunció de manera oficial la venta del joven extremo de 21 años Leandro Córdoba a Racing de Avellaneda.

El conjunto de Nueva Italia detalló que vendió el 50% del pase y la institución se queda con el otro 50% restante pensando en el futuro. El traspaso por el joven futbolista se habría cerrado en una cifra alrededor de los 650.000 dólares.

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¡Gracias Lea por dejar todo por nuestra camiseta!????



Te deseamos el mayor de los éxitos en tu nuevo desafío con @RacingClub



?? Detalle de la operación: Se vendió el 50% del pase y la institución se queda con el otro 50% restante pensando en el futuro.



¡Muchos Éxitos, Lea! pic.twitter.com/033kpEy3F7 — Club Atlético Racing (@ClubARacing) September 3, 2026

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Racing de Avellaneda logró quedarse con el habilidoso jugador tras la salida de Santiago Solari, quien se convirtió en nuevo jugador de Newell´s.

El conjunto dirigido por Juan Pablo Vojvoda anunció que Córdoba firmó contrato con el club hasta diciembre de 2030.

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Racing adquirió la totalidad de los derechos federativos y el 50 por ciento de los derechos económicos de Leandro Córdoba. El futbolista firmó contrato con el club hasta diciembre de 2030.



¡Bienvenido a El Primer Grande, Lean! ???? pic.twitter.com/0OVWiaeOF3 — Racing Club (@RacingClub) September 3, 2026

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Córdoba debutó a los 16 años con Sociedad Sportiva Devoto, club de la Liga Regional San Francisco en el que se convirtió en una de las figuras y alcanzó 33 goles.

En 2026 logró dar el salto al fútbol profesional al incorporarse a Racing de Córdoba, proveniente del ya mencionado club. Su adaptación a la Primera Nacional fue inmediata, jugó 20 partidos y anotó 5 goles.