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Racing de Nueva Italia anunció la venta de Leandro Córdoba a Racing

El extremo derecho de 21 años fue vendido por la "Academia" cordobesa y jugará en uno de los grandes del fútbol argentino.

03/09/2026 | 15:44Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Leandro Córdoba, nuevo jugador de Racing. (Prensa: Racing de Córdoba)

FOTO: Leandro Córdoba, nuevo jugador de Racing. (Prensa: Racing de Córdoba)

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Racing de Córdoba anunció de manera oficial la venta del joven extremo de 21 años Leandro Córdoba a Racing de Avellaneda.

El conjunto de Nueva Italia detalló que vendió el 50% del pase y la institución se queda con el otro 50% restante pensando en el futuro. El traspaso por el joven futbolista se habría cerrado en una cifra alrededor de los 650.000 dólares.

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Racing de Avellaneda logró quedarse con el habilidoso jugador tras la salida de Santiago Solari, quien se convirtió en nuevo jugador de Newell´s.

El conjunto dirigido por Juan Pablo Vojvoda anunció que Córdoba firmó contrato con el club hasta diciembre de 2030.

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/Fin Código Embebido/

Córdoba debutó a los 16 años con Sociedad Sportiva Devoto, club de la Liga Regional San Francisco en el que se convirtió en una de las figuras y alcanzó 33 goles.

En 2026 logró dar el salto al fútbol profesional al incorporarse a Racing de Córdoba, proveniente del ya mencionado club. Su adaptación a la Primera Nacional fue inmediata, jugó 20 partidos y anotó 5 goles.

Lectura rápida

¿Qué anunció Racing de Córdoba?
La venta de Leandro Córdoba a Racing de Avellaneda.

¿Quién es Leandro Córdoba?
Un joven extremo de 21 años que fue vendido por Racing de Córdoba.

¿Cuánto se pagó por el traspaso?
Alrededor de 650.000 dólares por el 50% del pase.

¿Hasta cuándo firmó contrato Córdoba?
Hasta diciembre de 2030.

¿Dónde debutó Leandro Córdoba?
En Sociedad Sportiva Devoto, donde anotó 33 goles.

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