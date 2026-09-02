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Luisana Lopilato interpreta a Pepita La Pistolera y reveló detalles sobre la película

La actriz encarna a una de las figuras más reconocidas del mundo criminal y sostuvo que el film no busca justificar ni condenar el accionar.

02/09/2026 | 19:34Redacción Cadena 3

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Luisana Lopilato en la piel de Pepita la Pistolera:

FOTO: Luisana Lopilato en la piel de Pepita la Pistolera: "En la película hay trabajadoras sexuales reales".

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Luisana Lopilato encarna a Pepita La Pistolera; en ese sentido, reveló que la película cuenta con la participación de mujeres trabajadoras sexuales reales y que la pieza no tiene el objetivo de "justificar ni condenar" el accionar de Margarita Di Tullio.

La actriz se mostró "muy contenta" de cara al film que se estrenará este jueves y que la pone en la piel de una de las figuras más reconocidas del mundo criminal: "Tenía ganas de hacer algo diferente, como de contar la historia de esta mujer".

El film, también producido por Lopilato, relata la vida de Di Tullio, que se volvió reconocida por haber matado a dos delincuentes que entraron a su casa en 1985. "Quería contar la historia de una mujer poderosa argentina y en la búsqueda apareció Pepita La Pistolera; mientras más leía sobre ella, más lo quería hacer".

"La película no justifica ni condena, sino que acompaña a esta mujer con las decisiones que tomó y las herramientas que tuvo, en los años 80, una época donde principalmente mandaban los hombres. Además, en ese ambiente", narró la intérprete sobre la historia de la mujer que también fue acusada de robos, explotación sexual y otros delitos.

En línea, Luisana destacó el trabajo de la directora del film, Lucía Puenzo, que "eligió contar y cómo contarlo": "No es una biopic normal, sino un pedacito antes de que se convirtiera en Pepita". Además, explicó un desafío de la producción: "Fue crear nuestra propia Pepita porque no soy parecida a Margarita".

Además, destacó el uso de "prótesis corporales, pelucas, lentes de contacto, dientes" o no. El proceso las llevó a decidir "cuál era el camino para que no parezca una caricatura": "Nosotros queríamos contar cómo era la Mar del Plata de esa época, porque era muy fría y las trabajadoras sexuales morían todos los días".

"Trabajadoras sexuales reales trabajaron en la película porque estoy muy alejada de ese mundo y me ayudó a entender de dónde vienen, qué hacen, por qué llegan hasta ahí. En esa época, los hombres decidían por ellas y, hasta el presente, aún luchan por sus derechos", apuntó la intérprete.

Lectura rápida

¿Quién interpreta a Pepita La Pistolera?
Luisana Lopilato es la actriz que encarna a Pepita La Pistolera en la nueva película.

¿Qué enfoque tiene la película?
El film no busca justificar ni condenar las acciones de Margarita Di Tullio, sino acompañar su historia.

¿Cuándo se estrena la película?
El estreno de la película está programado para este jueves.

¿Quién es la directora del film?
La película está dirigida por Lucía Puenzo.

¿Qué aspecto del film destaca Luisana Lopilato?
Lopilato destaca el uso de trabajadoras sexuales reales para dar autenticidad a la historia.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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