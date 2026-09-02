Caputo le respondió a la UIA y defendió el rumbo económico: "El camino es el correcto"

FOTO: El ministro de Economía, Luis Caputo, y la directora del FMI, Kristalina Georgieva. (NA)

El ministro de Economía, Luis Caputo, respondió este miércoles a las críticas formuladas por el presidente y el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini y Guillermo Moretti, respectivamente.

Tras participar de la cumbre liberal internacional “Vientos de Cambio”, el funcionario rechazó el diagnóstico de los dirigentes industriales y aseguró que el Gobierno mantiene el rumbo económico.

“Yo respeto la opinión de todos. El camino en el que estamos es el correcto. Estamos en un proceso de reconversión”, sostuvo Caputo.

En ese sentido, señaló que cada sector defiende sus propios intereses y remarcó que su responsabilidad como ministro es priorizar “el interés de todos los argentinos”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La respuesta a Rappallini

Rappallini había planteado durante el Día de la Industria que la economía no puede analizarse únicamente a partir de la evolución de la inflación y reclamó políticas para recuperar la actividad industrial.

Caputo respondió que comprende esos planteos, pero defendió las medidas adoptadas por la administración de Javier Milei.

“Entiendo perfectamente todo, pero nosotros vamos por lo que es moralmente justo”, afirmó.

El ministro sostuvo además que el proceso actual implica una transformación de la estructura económica y que las dificultades propias de ese cambio no implican, a su criterio, que el rumbo sea incorrecto.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Caputo cruzó a Moretti

El titular del Palacio de Hacienda también respondió a las fuertes críticas de Guillermo Moretti, quien había cuestionado a Milei y Caputo y afirmado que ambos “no conocen lo que es el país ni la industria”.

“El feedback de las industrias no es el que dijo hoy el vice de la UIA. Todo lo contrario, dicen que es momento de reconvertirse, de invertir y que como todo momento de cambio genera reacción”, sostuvo Caputo.

El ministro agregó que, según su visión, Argentina está siendo observada como un ejemplo entre las economías del G20.

“Cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera, pero nosotros tenemos que hacer lo que nos parece más justo para la sociedad”, insistió.

Críticas al modelo de los últimos 20 años

Caputo cuestionó además el modelo económico que, según dijo, predominó durante las últimas dos décadas.

“Si uno se va a circunscribir al modelo de los últimos 20 años, que no generó ningún fruto... La industria cayó un 10%”, afirmó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Según el funcionario, ese esquema no benefició al conjunto de la economía y estuvo acompañado por subsidios a la energía y al tipo de cambio.

Frente a eso, defendió el actual proceso de transformación y sostuvo que el crecimiento se produce “en dos velocidades”.

“No es algo negativo. Es algo obvio. Estamos liberando recursos de un sector que antes estaba oprimido”, argumentó.

“No tenemos opción de no adaptarnos al mundo”

Finalmente, Caputo planteó que Argentina debe adecuarse a los cambios que atraviesa la economía global, con especial énfasis en la tecnología y la inteligencia artificial.

“Venimos de un modelo financiero y vamos a un modelo de reconversión. No queda otra alternativa”, señaló.

Y agregó: “Si no nos adaptamos al mundo, cerremos las fronteras. No tenemos opción de no adaptarnos al mundo. Esto ya está pasando".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/