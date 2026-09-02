FOTO: Lanzaron un concurso para transformar un tramo de la Peatonal 9 de Julio en Córdoba.

Grupo Oriental, el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Córdoba pusieron en marcha este miércoles el concurso provincial de anteproyectos “En el Centro del Centro”, que busca generar propuestas para intervenir un tramo de la Peatonal 9 de Julio.

El convenio fue firmado en la Confitería Oriental y contempla el desarrollo de proyectos para la cuadra ubicada entre el 0 y el 100 de la tradicional peatonal cordobesa.

La iniciativa se enmarca en el proceso de recuperación y puesta en valor del centro histórico de la ciudad.

Un concurso abierto a propuestas arquitectónicas

“En el Centro del Centro” será un concurso provincial de anteproyectos organizado por el Colegio de Arquitectos y desarrollado bajo el Reglamento de Concursos de la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA).

La propuesta busca dar continuidad al trabajo iniciado con el concurso “Plan de Barrio Centro”, impulsado anteriormente por la Municipalidad y el Colegio de Arquitectos, pero ahora con una intervención focalizada en un sector específico del Área Central.

La particularidad de esta nueva convocatoria es que surgió desde el sector privado, a través de Grupo Oriental, en articulación con el municipio y las instituciones profesionales.

Las inscripciones están previstas para los primeros días de octubre y se realizarán a través del sitio oficial del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba.

Premios de hasta 10.000 dólares

El concurso contempla un primer premio de 10.000 dólares y un segundo premio de 5.000 dólares.

Grupo Oriental estará a cargo del financiamiento de los premios, mientras que representantes de la empresa, el Colegio de Arquitectos y la Municipalidad participarán de las instancias de asesoramiento y evaluación establecidas para el concurso.

El objetivo es reunir propuestas que permitan pensar una futura intervención urbana y aportar nuevas ideas para la recuperación del Área Central.

Un acuerdo entre el sector público y privado

Durante el acto, el secretario de Gobierno municipal, Rodrigo Fernández, destacó que la iniciativa nació desde el sector privado y valoró la articulación con el Estado.

También agradeció al titular de Grupo Oriental, Lucas Flores, por su colaboración con distintos proyectos de la ciudad y recordó la participación de la empresa en las acciones de recuperación de la calle San Jerónimo.

Flores, por su parte, agradeció el acompañamiento de la Municipalidad, el Colegio de Arquitectos, el Centro Vecinal del Centro y la Cámara de Comercio de Córdoba.

El empresario convocó además a otros actores privados a involucrarse en la recuperación del Área Central y dejó un mensaje dirigido especialmente a propietarios de edificios y locales comerciales:

“Es hora de que le devolvamos al centro un poco de todo lo que nos dio”.

Una mirada hacia el centro que viene

La iniciativa apunta a consolidar un esquema de articulación público-privada para impulsar proyectos de recuperación urbana y promover nuevas inversiones en el centro histórico.

El concurso buscará así aportar propuestas para que el Área Central vuelva a ocupar un lugar destacado como espacio de encuentro, actividad comercial, patrimonio e identidad de Córdoba.

Del acto participaron el presidente del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba, Nicolás Paulín; la presidenta de la Regional 1 Capital, Silvana Zaya; Lucas Flores; la subsecretaria de Coordinación municipal, Carolina Martín; Rodrigo Fernández y el viceintendente Javier Pretto.

También estuvo presente Héctor Fiorani, en representación de la Cámara de Comercio de Córdoba, además de autoridades municipales, empresarios, comerciantes y el presidente del Centro Vecinal del Centro, David Boffa.