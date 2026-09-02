Fallece Cassandra Wilson, icónica cantante de jazz y ganadora de dos Grammy

NUEVA YORK (AP) — La cantante de jazz, compositora y productora Cassandra Wilson, quien obtuvo dos premios Grammy, ha fallecido a los 70 años. Su deceso fue confirmado por el forense del condado de Hinds, Jeramiah Howard, quien indicó que murió el martes por la mañana en su ciudad natal de Jackson, Mississippi.

En 2001, la revista Time la reconoció como la mejor cantante de Estados Unidos. Wilson era famosa por su voz que desdibujaba géneros, ampliando los límites del jazz tradicional basado en el blues y fusionándose con el folk, el pop, el R&B y el country. Su contralto idiosincrático y lleno de alma reflejaba sus profundas raíces musicales.

El músico Jon Batiste rindió homenaje a Wilson, describiéndola como una artista que "sonaba como el Sur". En un comunicado, su representante mencionó: "Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Cassandra Wilson, la legendaria artista de jazz ganadora del Grammy. Partió en paz en su hogar, rodeada de su familia, amigos cercanos y su mánager".

Nacida y criada en Jackson, Cassandra fue hija del músico Herman B. Fowlkes y de la maestra Mary Fowlkes. Desde pequeña mostró su amor por la música, influenciada por artistas como Motown, Miles Davis y Thelonious Monk. A los 6 años comenzó a tomar clases de piano y tocó el clarinete en bandas locales mientras estudiaba en Millsaps College y Jackson State University.

A inicios de los años 80, se formó bajo la tutela de grandes figuras del jazz en Nueva Orleans antes de trasladarse a Nueva York, donde se unió al M-Base Collective de Steve Coleman y se convirtió en su vocalista principal. Su voz, reconocible al instante, le valió cuatro nominaciones al Grammy y dos premios al mejor álbum vocal de jazz: en 1997 por "New Moon Daughter" y en 2009 por "Loverly".

En 2015, Wilson ofreció un concierto especial en el célebre Apollo Theater para conmemorar el centenario del nacimiento de Billie Holiday, lanzando su último álbum, "Coming Forth by Day", un homenaje a la icónica cantante de blues. En 2022, fue nombrada Maestra de Jazz por el Fondo Nacional para las Artes, uno de los mayores honores para músicos de jazz en Estados Unidos.

Los homenajes a Cassandra Wilson han sido numerosos. Jon Batiste destacó su impacto en la música y su herencia de Mississippi, afirmando que "su manera de entretejer música folclórica, R&B y de la diáspora con géneros experimentales tuvo un gran impacto en mí". El alcalde de Jackson, John Horhn, expresó que la ciudad "ha perdido a una hija extraordinaria, y el mundo ha perdido una voz musical única". En su comunicado, el alcalde destacó que Wilson llevó consigo el sonido y la historia de Mississippi a donde quiera que llegara su música, dejando un legado profundo y conmovedor.