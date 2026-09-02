FOTO: El Ministerio de Seguridad de Buenos Aires destituye al jefe de la Departamental de Mar del Plata

Buenos Aires, 2 septiembre (NA) -- El Ministerio de Seguridad bonaerense apartó este miércoles al comisario mayor Cristian Daniel Fontana, quien se encontraba al frente de la Jefatura Departamental de Mar del Plata, como consecuencia de la creciente ola de inseguridad en la ciudad balnearia.

Fuentes oficiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el cargo será ocupado por el comisario mayor Valerio Omar Gallo, cuyo último puesto fue en Pinamar, donde era jefe de la Policía Comunal.

Los vecinos reclamaron por los constantes robos cometidos en la zona y el ministro Javier Alonso tomó la decisión poco más de una semana después de que asumiera el nuevo titular de la Superintendencia Región Atlántica II, Dante Pérez Bianchi.

El subsecretario de Control y Fiscalización Policial, Andrés Escudero, anunció el cambio de autoridades.