Una bota santafesina como escenario: así será la apertura de los Juegos Suramericanos

FOTO: Ensayo general para la apertura de los Juegos Suramericanos: adelanto desde Buenos Aires en Cadena 3

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La ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos 2026 tendrá como escenario central al Monumento Nacional a la Bandera y buscará contar parte de la historia de Santa Fe a través de la música, la danza, la tecnología y una puesta en escena de gran escala.

A poco más de una semana de la inauguración, una comitiva de medios rosarinos pudo presenciar en Buenos Aires uno de los últimos ensayos del espectáculo, que tendrá lugar el sábado 12 de septiembre en Rosario. El ensayo permitió conocer parte de la puesta, aunque todavía resta incorporar el vestuario definitivo, la banda en vivo, el mapping sobre el Monumento y el despliegue completo de luces.

El espectáculo estará dirigido por Ariel del Mastro, quien explicó a Cadena 3 Rosario que la idea central fue utilizar la ceremonia para representar a Santa Fe y, a través de ella, construir una mirada sobre la identidad argentina. “Queríamos rendir homenaje a la provincia, por eso todo es como la bota santafesina”, explicó.

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?? JUEGOS SURAMERICANOS: ARTISTAS SANTAFESINOS ANTICIPARON LA APERTURA



Araceli Bogado, bailarina oriunda de Reconquista, y Gian Bisutti, bailarín de San Genaro, son parte del equipo artístico que trabaja en la ceremonia de apertura de los Juegos Suramericanos Rosario 2026. pic.twitter.com/j3pZ8evKtr — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) September 2, 2026

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La forma de la provincia será uno de los elementos centrales de la escenografía, ubicada frente al Monumento Nacional a la Bandera. Según detalló el director, la estructura funcionará como una suerte de representación de Santa Fe proyectada sobre el espacio del Monumento y contará con distintos niveles para facilitar la visualización de los artistas.

La narración seguirá distintos momentos de la historia provincial. “Queríamos contar como la identidad argentina a través de Santa Fe, pero de toda una cosa más federal”, señaló Del Mastro. La secuencia incluirá referencias a los pueblos originarios, la inmigración, la actividad agrícola y ganadera y el proceso de industrialización.

La puesta combinará elementos propios del teatro y de los recitales en vivo. Habrá alrededor de 50 bailarines, músicos y cantantes en escena, además de un piso LED de alta definición, mapping sobre el Monumento y un importante despliegue de iluminación.

“Es como una unión de lo que hago en el teatro más los recitales en esta envergadura”, explicó Del Mastro, quien remarcó que el desafío no está solamente en la dimensión del espectáculo sino en la necesidad de sostener una narración. “Este tiene otra identidad, porque hay una historia que está contando, y eso es lo que más nos emociona”, sostuvo.

La ceremonia tendrá una duración aproximada de una hora y media y reunirá a distintos artistas, además de la banda que tocará en vivo durante el espectáculo.

Para Del Mastro, la posibilidad de dirigir una ceremonia deportiva de estas características también representa el cumplimiento de un objetivo personal. Según contó, años atrás había incluido entre sus deseos profesionales participar de la inauguración de un Mundial o de unos Juegos Panamericanos.

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“Hay que tener cuidado con lo que uno desea”, bromeó durante la entrevista.

El director también se refirió al trabajo realizado con las autoridades santafesinas durante el armado del espectáculo y destacó la libertad con la que pudo desarrollar la propuesta. “Fue mucho más fácil que con otros políticos”, afirmó, y aclaró que esa valoración no implicaba necesariamente compartir las mismas posiciones políticas.

Según explicó, hubo instancias de negociación, pero el equipo encargado de la ceremonia contó con margen para desarrollar la propuesta artística. “Ellos confían y tienen plena confianza. No se han metido en el trabajo, con lo cual la libertad que nos han dado no siempre existe”, sostuvo.

El ensayo permitió así anticipar algunos de los elementos que tendrá la ceremonia, aunque buena parte del resultado final quedará reservado para el 12 de septiembre, cuando el Monumento a la Bandera se convierta en el escenario de la apertura de los Juegos Suramericanos.

Informe de Agostina Meneghetti.