Platense incorpora a uno de los goleadores del torneo de cara a la Copa Libertadores 2026

Platense ha concretado la incorporación del delantero Bruno Sepúlveda, reconocido como uno de los máximos goleadores del Torneo Clausura 2026, en vistas a su histórica participación en los cuartos de final de la Copa Libertadores.

La llegada del jugador se había planteado previamente, pero el club de la localidad bonaerense de Vicente López optó en su momento por fichar al delantero Luciano Giménez.

En las primeras siete fechas del torneo, Sepúlveda, de 33 años, ha logrado anotar cuatro goles, destacándose especialmente por un doblete frente a River el pasado 30 de agosto, cuando aún era parte de Banfield.

El desempeño de Platense en la Copa Libertadores ha sido excepcional, logrando llegar a los cuartos de final tras superar una compleja fase de grupos, donde se enfrentó a equipos como Corinthians de Brasil, Independiente Santa Fe de Colombia, Peñarol de Uruguay y Coquimbo Unido de Chile en octavos.

En este contexto, el "Calamar" ha decidido revertir la postura inicial de no fichar a Sepúlveda, quien llega tras rescindir su contrato con Banfield, donde había sido adquirido a inicios de 2024 por 200 mil dólares y cuyo contrato finalizaba a fin de año.

El delantero, conocido por su capacidad goleadora, ha registrado 16 goles y siete asistencias en 64 partidos, aunque su trayectoria se vio afectada por una grave lesión que sufrió el año pasado. Esto le generó un sobrehueso en uno de sus pies, lo que limitó su participación en el equipo.

A pesar de las dificultades físicas que lo llevaron a ser considerado suplente en meses recientes, Sepúlveda se ha consolidado como el tercer máximo goleador del club en esta década.

Este será el cuarto club en la Primera División del fútbol argentino para Sepúlveda, quien tiene antecedentes en Arsenal, Barracas Central y Banfield. Ahora deberá luchar por un lugar en un equipo que cuenta con varios delanteros, como Nicolás López, Gonzalo Lencina, Héctor Bobadilla, Luciano Giménez y Augusto Lotti, quien está lidiando con una pubalgia.