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Con Díaz Acosta como figura, el Challenger de Buenos Aires presentó su lista de jugadores

El torneo se disputará entre el 20 y el 27 de septiembre en el Racket Club de Palermo.

02/09/2026 | 19:04Redacción Cadena 3

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Facundo Díaz Acosta, el jugador principal del próximo Challenger de Buenos Aires.

FOTO: Facundo Díaz Acosta, el jugador principal del próximo Challenger de Buenos Aires.

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El torneo ATP Challenger 75 de Buenos Aires ha dado a conocer su lista de jugadores para la edición 2026, donde resalta la presencia del argentino Facundo Díaz Acosta (82°).

Entre los participantes también se encuentra el marplatense Francisco Comesaña (119°), quien fue campeón del torneo hace dos años, y el invitado Federico Coria (908°), que vuelve a la competencia tras una cirugía en su codo derecho.

El evento se desarrollará en el Racket Club del barrio de Palermo y marca la decimoquinta edición, sirviendo como apertura de una gira sudamericana de torneos Challenger que se extenderá hasta finales de año.

Este es el cuarto torneo Challenger que se organiza en Buenos Aires en lo que va del año, tras el realizado en el Tenis Club Argentino en enero y dos más en Tigre en febrero, y ya ha confirmado oficialmente a sus tenistas inscriptos.

La lista está liderada por Facundo Díaz Acosta, quien es el único jugador dentro del top 100 que participará en el torneo, destacándose en una gran temporada.

El tenista de 25 años comenzó el año recuperándose de dos lesiones que lo alejaron de su lugar en el ranking mundial. A pesar de ello, ha logrado conquistar cuatro títulos Challenger este año y ha regresado al top 100, además de competir en el US Open.

El segundo sembrado será Francisco Comesaña, quien se alejó del top 100 tras un 2025 exitoso, donde incluso defendió los colores de la Selección Argentina en la Copa Davis. Busca repetir el triunfo de 2024, cuando se impuso en una final contra Federico Coria.

En el tercer puesto se encuentra el boliviano Hugo Dellien, exintegrante del top 100, que participará por octava vez en el torneo, donde su mejor resultado fue alcanzar las semifinales en 2024.

Sin embargo, el campeón defensor, Román Burruchaga, no estará presente debido a su notable ascenso en el ranking ATP. En su lugar, el finalista del año pasado, Alex Barrena (235°), competirá.

Además, Federico Coria, quien ha caído por debajo del puesto 900 mientras se recupera de su lesión, ha recibido un wildcard para unirse al cuadro principal.

Lectura rápida

¿Cuál es el evento principal?
El ATP Challenger 75 de Buenos Aires.

¿Quiénes son los jugadores destacados?
Facundo Díaz Acosta, Francisco Comesaña y Federico Coria.

¿Cuándo se llevará a cabo el torneo?
Del 20 al 27 de septiembre de 2026.

¿Dónde se realizará el evento?
En el Racket Club de Palermo, Buenos Aires.

¿Qué lo distingue de otros torneos?
Es la decimoquinta edición y parte de una gira sudamericana de Challengers.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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