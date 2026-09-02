Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy miércoles 2 de septiembre.
La quiniela nocturna del miércoles 2 de septiembre tuvo lugar a las 21:00. El número a la cabeza fue 9345, representando a "A primera (El Vino)". Conocé todos los resultados de este sorteo.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 26551 de la quiniela nocturna se realizó el miércoles 2 de septiembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 9345, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Vino).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 9345
2° 5843
3° 8632
4° 7885
5° 3359
6° 3194
7° 3668
8° 6039
9° 3165
10° 7875
11° 5981
12° 1767
13° 5676
14° 3275
15° 8889
16° 3751
17° 4315
18° 8852
19° 8397
20° 1395
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
Se realizó la quiniela nocturna número 26551.
¿Cuándo tuvo lugar el sorteo?
El sorteo se llevó a cabo el miércoles 2 de septiembre a las 21:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 9345, que representa a "A primera (El Vino)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se pueden consultar los resultados?
Los resultados están disponibles en la página de Cadena 3.