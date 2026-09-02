Un escorpión del tamaño de una mesa de café habitó la Tierra antes de la existencia de bosques

Un escorpión de aproximadamente un metro de longitud, conocido como Praearcturus gigas, fue identificado como el más grande conocido por la ciencia, tras un análisis de fósiles que permanecieron en colecciones de museos por más de 150 años. Este descubrimiento, realizado por investigadores de la Universidad de Manchester y el Natural History Museum, se basa en la reevaluación de estos fósiles que datan de hace 415 millones de años, en la época del Early Devonian.

El escorpión, que poseía pinzas de más de 16 centímetros, se destacó como un depredador formidable en los entornos de llanura de inundación de la época. Un estudio publicado en Palaeontology utilizó métodos analíticos modernos y comparaciones con especies fósiles más recientes para confirmar que Praearcturus era un escorpión y representaba una especie distinta.

Un gigante anterior a la era de los árboles

El Dr. Richard J. Howard, curador de artrópodos fósiles en el Natural History Museum de Londres y autor principal del estudio, destacó que la imagen tradicional de los artrópodos gigantes suele asociarse con los bosques carboníferos. Sin embargo, Praearcturus vivió al menos 50 millones de años antes, en un tiempo donde la vida terrestre apenas comenzaba a desarrollarse. "Confirmar que este animal es un escorpión cambia fundamentalmente nuestra comprensión sobre cómo y cuándo estas criaturas evolucionaron a tamaños tan extraordinarios", afirmó.

Este hallazgo retrocede la historia de los artrópodos gigantes mucho más allá del periodo comúnmente asociado con insectos y otros invertebrados enormes.

El Dr. Russell Garwood, paleontólogo de la Universidad de Manchester, agregó que Praearcturus ha desconcertado a los paleontólogos durante más de un siglo. "Al reunir material de varias colecciones y utilizar técnicas de imagen de vanguardia, hemos podido construir una imagen más clara del animal que antes no era posible, lo cual es realmente emocionante".

¿Por qué creció tanto este escorpión?

Praearcturus gigas vivió en una época en que los ecosistemas terrestres estaban en sus inicios. Las plantas pequeñas y los hongos habían comenzado a expandirse, pero los bosques y otros ecosistemas complejos aún no se habían desarrollado. Este contexto temporal es crucial, ya que Praearcturus existió antes de que se dieran los altos niveles de oxígeno atmosférico asociados con la posterior aparición de los bosques, que a menudo se vinculan con el tamaño extraordinario de algunos artrópodos posteriores.

Los investigadores sugieren que la oportunidad ecológica puede explicar el tamaño excepcional del animal. Con pocos depredadores grandes compitiendo por recursos, Praearcturus pudo dominar su entorno de una manera que se volvió más difícil a medida que los ecosistemas terrestres se volvieron más concurridos y complejos.

Un escorpión que pudo haber vivido en el agua

Los fósiles también sugieren que Praearcturus pudo haber pasado parte de su vida en ambientes acuáticos. Algunos especímenes presentan estructuras en forma de aleta en el abdomen, similares a las características observadas en crustáceos modernos, como las langostas, lo que sugiere que el escorpión gigante podría haber sido capaz de moverse entre el agua y la tierra.

Un análisis del registro fósil más amplio de arácnidos, liderado por el Dr. Garwood y su equipo, también encontró que los escorpiones son inusualmente comunes en rocas de este periodo en comparación con otros arácnidos, lo que apoya la posibilidad de que algunos escorpiones primitivos habitaran ambientes de agua dulce, donde sus restos tendrían una mayor probabilidad de ser preservados como fósiles.

Esto sitúa a Praearcturus en una etapa especialmente importante de la historia de la Tierra, cuando los animales comenzaban a explorar hábitats más allá de los océanos.

El Dr. Greg Edgecombe, investigador del Natural History Museum de Londres y coautor del estudio, señaló que "la frontera entre la tierra y el mar era mucho menos definida en ese momento. Praearcturus nos ofrece una visión fascinante de cómo los primeros animales se adaptaron a estos entornos cambiantes".

Un misterio fósil de 150 años

Los científicos describieron por primera vez Praearcturus gigas en 1871, pero en ese momento se interpretó como un crustáceo gigante similar a un cochinilla. Los fósiles eran incompletos y carecían de características anatómicas importantes, lo que dificultó una identificación confiable durante más de un siglo.

La nueva interpretación se hizo posible después de que los investigadores compararon los especímenes históricos con fósiles mejor preservados descubiertos más recientemente. Estos restos más nuevos revelaron rasgos anatómicos específicos de los escorpiones, proporcionando a los científicos la evidencia necesaria para reevaluar Praearcturus.

Este hallazgo también demuestra cómo los antiguos especímenes de museo pueden seguir generando grandes descubrimientos mucho después de haber sido recolectados.

El Dr. Howard concluyó que "los especímenes recolectados hace más de un siglo aún pueden contener perspectivas completamente nuevas. Al revisarlos con técnicas modernas, podemos descubrir hallazgos que remodelan nuestra comprensión de la vida en la Tierra".

Repensando el gigantismo de los artrópodos prehistóricos

El descubrimiento de un escorpión tan enorme tan temprano en la historia de la vida terrestre desafía las ideas tradicionales sobre por qué los artrópodos prehistóricos a veces evolucionaron a tamaños gigantescos. Los resultados sugieren que los altos niveles de oxígeno y otras condiciones ambientales pueden no haber sido los únicos factores involucrados. La oportunidad ecológica, particularmente la ausencia de grandes depredadores competidores, también pudo haber permitido que animales como Praearcturus alcanzaran tamaños notables.