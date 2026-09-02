Tiroteo en Minneapolis deja un muerto y varios heridos, incluido personal policial

FOTO: El tirador fue abatido en el lugar.

Buenos Aires, 2 septiembre (NA) -- Al menos una persona murió y seis más resultaron heridas, entre ellas dos oficiales de policía, durante un tiroteo ocurrido hoy miércoles en Minneapolis, la ciudad más grande del estado de Minnesota, en medio de una situación con un tirador activo, informaron medios locales.

El episodio se registró esta tarde en un área que alberga un complejo de apartamentos, el Centro de Convenciones de Minneapolis, hoteles y un hospital.

El fallecido, aun sin identificar, era el tirador que desató el caos en la zona de Loring Park, según señalaron las autoridades de la policía local, mientras que los vecinos del lugar describieron la escena como "caótica".

Por su parte, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, destacó que su equipo de seguridad pública "respondió rápidamente al tiroteo" y que funcionarios estatales están en el lugar: "Agradecido con las fuerzas del orden que trabajan activamente para garantizar la seguridad de nuestros vecinos en el centro de Minneapolis", dijo, y añadió que "Minnesota está orando".