Una jueza impide el intento de Trump de restringir la ciudadanía por nacimiento en EE.UU.

FOTO: Jueza bloquea un nuevo intento de Trump de limitar la ciudadanía por nacimiento

El miércoles, una jueza federal bloqueó el último intento del presidente Donald Trump para restringir la ciudadanía por nacimiento, emitiendo un interdicto preliminar contra una orden ejecutiva que el gobierno argumentó que se enfocaba en el "turismo de parto".

La decisión de la jueza de distrito Deborah L. Boardman, con sede en Maryland, permanecerá en vigor hasta que se resuelva una demanda colectiva presentada por familias inmigrantes y organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes.

"La Corte Suprema ya se pronunció: los niños en la acción colectiva son 'ciudadanos al nacer'", afirmó Boardman, quien fue designada por el presidente Joe Biden.

La legislación actual garantiza la ciudadanía por nacimiento a cualquier persona nacida en territorio estadounidense, salvo algunas excepciones. Esta norma se establece desde 1868, cuando se ratificó la 14ª Enmienda tras la Guerra Civil.

Sin embargo, Trump ha intentado durante años eliminar la ciudadanía por nacimiento, habiendo emitido previamente una orden ejecutiva que declaraba que los hijos de padres en Estados Unidos de manera temporal o sin autorización legal no serían considerados ciudadanos estadounidenses. Esa medida fue anulada por la Corte Suprema en junio del año pasado.

En un nuevo intento, el mes pasado, Trump firmó otra orden ejecutiva que parecía restringir la ciudadanía automática para ciertos grupos, incluyendo a los niños nacidos de adultos vinculados a embajadas o entidades consideradas como "enemigos extranjeros" de Estados Unidos.

La orden definía el turismo de parto como el ingreso a Estados Unidos con una "visa de no inmigrante con el propósito de dar a luz en territorio estadounidense". Esta práctica ya es vista como fraudulenta y podría ser motivo para restringir una visa solicitada con el fin de obtener la ciudadanía para un hijo.

La orden también intentaba negar la ciudadanía a niños cuyos padres "participaron en una transacción comercial para obtener la ciudadanía por nacimiento". Esto generó temor en algunas familias, que se preocuparon por la posibilidad de que a sus hijos se les niegue la ciudadanía solo por haber viajado a Estados Unidos.

Organizaciones como We Are CASA, Asylum Seeker Advocacy Project y el Institute for Constitutional Advocacy and Protection se unieron a la demanda. Las familias argumentaron que la Casa Blanca tiene una visión muy amplia sobre quién es considerado un enemigo extranjero y que en ocasiones se apoya en información errónea para justificar esta determinación.

Los abogados del gobierno defendieron que la solicitud para bloquear la orden era prematura, asegurando que las agencias federales aplicarían "las medidas apropiadas" basándose en una guía oficial aún no emitida.

La jueza rechazó este argumento, afirmando que "independientemente de lo que diga la guía, la Orden Ejecutiva de 2026 instruye a las agencias a negar documentos de ciudadanía a varias categorías de niños".

"La Casa Blanca debe reconocer que no logrará despojar a los niños de su derecho a la ciudadanía, eludir decisiones judiciales vinculantes ni colocar la agenda antiinmigrante del presidente por encima de la Constitución", declaró Shana Khader, directora jurídica de We Are CASA.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha respondido a la solicitud de comentarios.