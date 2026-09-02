Empresas de redes sociales intensifican esfuerzos para identificar a sus usuarios menores de edad

FOTO: Empresas de redes sociales se esfuerzan más por identificar quiénes de sus usuarios son niños

Las recientes medidas de seguridad infantil acordadas en el histórico convenio judicial con Meta han puesto el foco en la verificación de edad. Este aspecto es crucial, ya que las protecciones en línea son ineficaces si no se puede identificar quiénes son los menores. Determinar qué cuentas pertenecen a niños es fundamental para las medidas de seguridad infantil que están adoptando empresas como Google, TikTok y Roblox, especialmente ante la creciente presión pública y regulatoria en Estados Unidos y otros países.

El acuerdo judicial con Meta, que implica un pago de 18.000 millones de dólares, busca abordar demandas de fiscales generales de varios estados, quienes acusan a la empresa de poner en riesgo la salud mental de los niños al diseñar algoritmos en plataformas como Instagram y Facebook que atraen y retienen la atención de los jóvenes. Este pacto, que involucra a 48 estados y el Distrito de Columbia, le otorga a Meta un año para mejorar sus estrategias de verificación de edad.

A pesar de las limitaciones, la mejora de la tecnología para verificar la edad plantea desafíos complejos, especialmente en términos de privacidad, no solo para los menores, sino también para los adultos que podrían tener que demostrar que son mayores de 18 años. Actualmente, Meta acepta documentos de identidad y se compromete a eliminarlos de su sistema en un plazo de 30 días.

Además, un número creciente de empresas tecnológicas está utilizando inteligencia artificial para estimar la edad de los usuarios. Aunque la IA puede proporcionar estimaciones precisas, no puede verificar la fecha de nacimiento de una persona. Por ejemplo, Google ha comenzado a implementar un sistema de estimación de edad en YouTube basado en el historial de visualización.

Los sistemas de verificación de edad basados en inteligencia artificial utilizan indicios contextuales para determinar la edad de los usuarios. En Instagram, estos indicios incluyen publicaciones sobre cumpleaños, interacciones y la actividad en la plataforma. Por ejemplo, un usuario que no inicia sesión durante el horario escolar podría ser identificado como menor.

En un blog, Meta mencionó que su IA también analiza imágenes subidas por los usuarios, buscando características visuales como la estatura o la estructura ósea para estimar la edad. Este enfoque permite aumentar la cantidad de cuentas de menores que la empresa puede identificar y eliminar.

Dentro del convenio judicial, Meta se ha comprometido a reforzar su tecnología de verificación de edad y a someterse a auditorías externas para evaluar su eficacia. También se establecen objetivos específicos sobre las tasas de falsos positivos, es decir, menores identificados erróneamente como adultos.

Por otro lado, empresas como Yoti y Persona están colaborando con plataformas como Meta y Roblox para utilizar videoselfies como método de verificación de edad. Roblox permite que los jugadores menores de 13 años se registren, pero requiere que se tomen un videoselfie para estimar su edad, garantizando que este contenido se elimine tras la verificación.

A pesar de los avances, algunos usuarios han reportado imprecisiones en estas herramientas de verificación de edad, especialmente en grupos específicos. Sin embargo, Matt Kaufman, director de seguridad de Roblox, afirmó que el sistema puede estimar la edad con un margen de error de uno o dos años para personas de entre 5 y 25 años.

Algunos críticos advierten que la verificación de edad podría resultar en un internet menos seguro y menos privado, donde se podría restringir el acceso a información vital y la libertad de expresión. Organizaciones como la Electronic Frontier Foundation han expresado preocupaciones sobre la recopilación de datos personales y la posibilidad de que estos se filtren o utilicen de manera inapropiada.