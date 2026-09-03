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Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este jueves 3 de septiembre

Este jueves 3 de septiembre, Córdoba presentará un día soleado con temperaturas que oscilarán entre 9° y 23°. La humedad será del 65% y el viento soplará a 2 m/s desde el noroeste.

03/09/2026 | 00:00Redacción Cadena 3

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Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 3 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en la provincia de Córdoba.

Ahora

En este momento, el cielo se presenta con un clear sky, lo que permite disfrutar de un día soleado. La temperatura actual es de 17°, con una sensación térmica de 17°. La humedad se encuentra en un 65%, lo que puede generar cierta sensación de calidez. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el noroeste. La presión atmosférica es de 1008 hPa.

El clima hoy jueves 3 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 23°. Las condiciones climáticas se mantendrán estables, con un cielo despejado durante la mayor parte del día. El viento será leve, contribuyendo a un ambiente agradable. La humedad, aunque moderada, no debería afectar significativamente la sensación térmica.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el viernes 4 de septiembre, se anticipa una mínima de 6° y una máxima de 21°, con cielo despejado. El sábado 5 de septiembre, la mínima será de 8° y la máxima de 15°, con algunas nubes dispersas. El domingo 6 de septiembre, se prevé una mínima de 4° y una máxima de 11°, con cielo despejado. Finalmente, el lunes 7 de septiembre, la mínima será de 3° y la máxima de 14°, también con cielo despejado. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para las bajas temperaturas durante el fin de semana.

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