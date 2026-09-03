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Clima en Salta: cómo estará el tiempo este jueves 3 de septiembre

Este jueves 3 de septiembre, Salta presentará un día soleado con temperaturas que oscilarán entre los 10° y 33°. La humedad será del 71% y el viento soplará a 3 m/s.

03/09/2026 | 00:32Redacción Cadena 3

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Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 3 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, Salta disfruta de un cielo despejado con una temperatura actual de 13°. La sensación térmica es de 13°. La humedad se encuentra en un 71%, lo que puede generar una ligera sensación de bochorno. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y el viento sopla a 3 m/s desde el oeste.

El clima hoy jueves 3 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 33°. Las condiciones meteorológicas se mantendrán favorables, con un cielo mayormente despejado. La humedad, que se mantiene en un 71%, junto con el viento suave, contribuirán a un día agradable. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el viernes 4 de septiembre, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 24°, con cielo despejado. El sábado 5 de septiembre, las temperaturas descenderán, con una mínima de 8° y una máxima de 20°, manteniendo el cielo despejado. El domingo 6 de septiembre, se prevé un clima más fresco, con una mínima de 5° y una máxima de 12°, con nubes cubriendo el cielo. El lunes 7 de septiembre, las temperaturas seguirán bajas, con una mínima de 4° y una máxima de 16°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el martes 8 de septiembre, se espera una mínima de 5° y una máxima de 22°, con cielo despejado.

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