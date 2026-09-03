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Uruguay relocaliza planta de hidrógeno tras reclamo de Argentina por contaminación visual

La iniciativa iba a construirse en Paysandú. El país había cuestionado la "contaminación visual" del lugar.

03/09/2026 | 00:33Redacción Cadena 3

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Buenos Aires, 3 de septiembre (NA) -- El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin, confirmó a su homólogo argentino, Pablo Quirno, que se ha decidido relocalizar el proyecto de la planta de hidrógeno de la empresa HIF Global, que inicialmente iba a establecerse en las cercanías de Paysandú.

La comunicación sobre esta decisión fue realizada por Lubetkin a Quirno después de la firma de un nuevo acuerdo sobre servicios aéreos entre ambos países, en una ceremonia que tuvo lugar en el Palacio Santos, sede de la cancillería uruguaya en Montevideo.

"El presidente de la República (Yamandú Orsi) nos da indicaciones precisas para relocalizar la planta, a partir de una solicitud de autoridades nacionales, regionales y locales de Argentina", afirmó Lubetkin.

El canciller uruguayo indicó que el objetivo es evitar el impacto de "contaminación visual" que ha generado inquietud entre los residentes de la ciudad argentina de Colón, que se encuentra frente a Paysandú. Asimismo, destacó que el Gobierno uruguayo busca encontrar "el mejor lugar" para la instalación del proyecto.

La iniciativa de HIF Global había suscitado protestas y acciones judiciales en Argentina, incluyendo una denuncia penal relacionada con el posible impacto ambiental y visual que la planta podría tener sobre la ciudad de Colón. Este tema recuerda el conflicto entre Uruguay y Argentina hace dos décadas por la instalación de la planta de celulosa de Botnia (actualmente UPM) en Fray Bentos, que llegó a la Corte Internacional de Justicia, la cual en 2010 determinó que Uruguay no había incumplido sus obligaciones ambientales.

El Gobierno uruguayo ha anunciado que el proyecto de HIF podría trasladarse a uno de los terrenos de la petrolera estatal ANCAP en Paysandú (390 kilómetros al noroeste de Montevideo), aunque Lubetkin no especificó el nuevo lugar de emplazamiento.

El tema fue abordado anteriormente por autoridades de ambos países. Lubetkin enfatizó que esta decisión forma parte de una política de diálogo bilateral destinada a resolver conflictos entre Uruguay y Argentina. "Cuando se generan problemas, tanto de nuestro lado como del otro, buscamos caminos para avanzar y concretar en beneficio de los ciudadanos de ambos países", afirmó.

El proyecto de HIF Global contempla una inversión aproximada de 5.385 millones de dólares para la producción de e-combustibles a partir de hidrógeno verde y dióxido de carbono (CO2) reciclado, con una capacidad de hasta 876.000 toneladas de e-metanol.

Lectura rápida

¿Qué anunció Uruguay?
Uruguay anunció la relocalización de la planta de hidrógeno de HIF Global, que iba a construirse en Paysandú.

¿Quién confirmó la decisión?
La decisión fue confirmada por el ministro de Relaciones Exteriores uruguayo, Mario Lubetkin, a su par argentino, Pablo Quirno.

¿Cuál fue el motivo de la relocalización?
El motivo de la relocalización fue una solicitud de autoridades argentinas para evitar la "contaminación visual" en Colón.

¿Dónde podría trasladarse la planta?
El proyecto podría trasladarse a terrenos de la petrolera estatal ANCAP en Paysandú.

¿Qué inversión se prevé para el proyecto?
Se prevé una inversión de aproximadamente 5.385 millones de dólares para producir e-combustibles.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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