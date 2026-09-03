El vecindario en tus 20 años podría afectar tu salud cardíaca en el futuro

La ubicación donde una persona vive durante la adultez temprana puede influir en su salud cardíaca a lo largo de los años. Un reciente estudio demostró que aquellos expuestos a condiciones sociales desfavorables en su juventud tienen una mayor probabilidad de desarrollar calcificación arterial coronaria (CAC) en la mediana edad. La CAC es un marcador importante de enfermedades cardiovasculares tempranas. Los hallazgos fueron publicados en Nature Communications.

Los investigadores de Northwestern Medicine identificaron esta conexión utilizando un nuevo índice diseñado para capturar múltiples determinantes sociales de la salud en un vecindario. Este índice incorpora condiciones socioeconómicas, acceso a alimentos, oportunidades para la actividad física y tasas de criminalidad local.

La doctora Lifang Hou, profesora de Medicina Preventiva y Pediatría, quien fue la autora principal del estudio, comentó: "Este estudio ayuda a avanzar en el campo al cambiar el enfoque de los factores de riesgo individuales de estilo de vida hacia una comprensión más integral de cómo el contexto del vecindario moldea la salud".

La enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa de muerte tanto en los EE. UU. como a nivel mundial, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Investigaciones anteriores han demostrado que el vecindario y el entorno circundante pueden influir en la salud cardiovascular y el riesgo de enfermedades del corazón. Sin embargo, se han realizado menos estudios sobre cómo varios factores del vecindario actúan en conjunto para moldear el riesgo cardiovascular a lo largo de los años, según Hou.

La doctora Hou expresó: "Identificamos una brecha crítica en el conocimiento: la necesidad de una forma más completa de medir los determinantes sociales de salud en el vecindario y entender cómo estas exposiciones, comenzando en la adultez temprana, influyen en el riesgo cardiovascular a lo largo de la vida".

Para investigar esta cuestión, Hou y su equipo analizaron información del estudio CARDIA (Desarrollo del Riesgo de Arterias Coronarias en Jóvenes Adultos), un estudio de cohorte longitudinal que examina cómo los factores de comportamiento, ambientales y asociados a la raza y el sexo impactan el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y el envejecimiento. Usaron los datos para crear un nuevo índice de determinantes sociales de salud del vecindario.

Los investigadores compararon los puntajes de ese índice con la calcificación arterial coronaria, un indicador establecido de enfermedades cardiovasculares tempranas que se había medido repetidamente a lo largo del tiempo. Mediante técnicas estadísticas avanzadas y aprendizaje automático, el equipo examinó la relación entre las condiciones sociales del vecindario y el riesgo cardiovascular, teniendo en cuenta también factores individuales. Además, investigaron si las asociaciones diferían entre las poblaciones de pacientes.

Los resultados mostraron que los participantes que experimentaron condiciones sociales adversas en su juventud enfrentaron un mayor riesgo de desarrollar CAC más adelante en la vida. La asociación fue más fuerte entre los participantes negros en comparación con los participantes blancos.

Según Hou, los resultados sugieren que las condiciones sociales del vecindario en etapas tempranas de la vida pueden tener consecuencias biológicas duraderas para la salud cardiovascular. Estos hallazgos podrían contribuir eventualmente a evaluaciones clínicas de riesgo que consideren mejor las circunstancias más amplias de un paciente, así como estrategias de prevención a nivel poblacional y comunitario para entender las diferencias en el riesgo cardiovascular.

"Al integrar múltiples determinantes sociales del vecindario en un solo índice, podemos captar mejor cómo estos factores se acumulan con el tiempo e influyen en el riesgo cardiovascular. Es importante destacar que nuestros hallazgos muestran que los determinantes sociales del vecindario no son solo conceptos abstractos, sino que están vinculados a cambios biológicos medibles, como la calcificación arterial coronaria", afirmó Hou.

Los investigadores ahora planean investigar si los mismos factores del vecindario están asociados con resultados cardiovasculares adicionales, incluyendo infarto de miocardio y falla cardíaca. La doctora Hou mencionó que el equipo también desea identificar determinantes sociales del vecindario que puedan ser modificables y que potencialmente se conviertan en objetivos de intervención.

Los científicos también planean probar el índice en otras poblaciones de pacientes y áreas geográficas. Otro objetivo es determinar cómo los cambios en las condiciones del vecindario a lo largo del tiempo pueden alterar el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

"Este estudio resalta el valor único de la investigación longitudinal a largo plazo para descubrir cómo los entornos vecinales en la primera infancia moldean la salud a lo largo de décadas, proporcionando evidencia importante para informar tanto la práctica clínica como las estrategias de salud poblacional", concluyó Hou.

Los autores del estudio incluyen a Tao Gao, profesor asistente de Medicina Preventiva, quien fue el autor principal del estudio, y Brian Joyce, profesor asistente de Medicina Preventiva, quien fue coautor. El estudio CARDIA es realizado y apoyado por el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre (NHLBI) en colaboración con la Universidad de Alabama en Birmingham, la Universidad Northwestern, la Universidad de Minnesota y el Instituto de Investigación de la Fundación Kaiser.

Este trabajo también recibió apoyo de las subvenciones de la Asociación Americana del Corazón y del Instituto Nacional de Envejecimiento.