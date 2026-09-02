Las dificultades financieras pueden acelerar el envejecimiento cerebral, según un estudio

Un nuevo estudio realizado por la Universidad College London (UCL) encontró que las dificultades financieras persistentes durante la adultez temprana y media pueden acelerar el deterioro cognitivo asociado al envejecimiento. Esta investigación, publicada en la revista Innovation in Aging, analizó datos de 2,759 personas en el Reino Unido que completaron cuestionarios a lo largo de sus vidas.

Los resultados indicaron que quienes enfrentaron dificultades financieras continuas o ingresos persistentemente bajos durante estas etapas de la vida tendieron a obtener peores resultados en pruebas cognitivas a los 53 años. Además, en un subgrupo que se sometió a escaneos cerebrales, los ingresos bajos persistentes se asociaron con una salud cerebral deficiente, que incluía un mayor encogimiento cerebral, en edades avanzadas (69 a 71 años).

Los investigadores destacaron que estas asociaciones se mantuvieron incluso después de considerar otros factores que podrían haber influido en los resultados, como la capacidad cognitiva en la infancia, el nivel educativo y desventajas en la infancia. El autor principal, Dr. Jacques Wels, mencionó: "La mayoría de los estudios sobre el envejecimiento cognitivo analizan las dificultades financieras en un solo momento. Nuestro estudio, que utiliza datos de varias décadas, permite ver que es la acumulación de dificultades a lo largo de muchos años la que se relaciona con los peores resultados de salud cognitiva, en lugar de episodios ocasionales de adversidad".

La Prof. Praveetha Patalay, coautora del estudio, sugirió que apoyar a las personas que enfrentan dificultades financieras y reducir la pobreza crónica podría ayudar a prevenir el deterioro cognitivo y los casos de demencia en el futuro. La relación entre la adversidad financiera y una salud cerebral deficiente en la vida posterior fue especialmente fuerte entre hombres, personas que habían experimentado desventajas en la infancia y aquellos portadores del gen APOE-e4, una variante genética asociada con un mayor riesgo de enfermedad de Alzheimer.

Los hombres que enfrentaron adversidades financieras persistentes también obtuvieron peores resultados en las pruebas cognitivas a los 53 años en comparación con sus contrapartes femeninas. Se sugirieron varias explicaciones para esta diferencia, incluyendo que los hombres desfavorecidos pueden haber estado más propensos a adoptar comportamientos poco saludables, como el consumo de alcohol y tabaco. Además, se consideró que los hombres de esta generación pudieron haber experimentado la presión financiera de manera diferente, ya que eran más propensos a ser los principales proveedores en este grupo nacido en 1946.

El estudio también exploró las posibles vías biológicas y psicológicas que podrían explicar la conexión entre las dificultades financieras y el envejecimiento cognitivo. Una de las posibilidades es la inflamación, ya que el estrés crónico puede promover la inflamación, que se sabe que contribuye a un envejecimiento cerebral más rápido.

La preocupación persistente por las finanzas también podría aumentar la carga cognitiva, ya que pensar constantemente en dinero y cuentas puede consumir recursos mentales, dejando menos capacidad disponible para otras tareas cognitivas. Los investigadores observaron un patrón inusual en el rendimiento de la memoria: aunque las personas que experimentaron dificultades financieras o bajos ingresos generalmente obtuvieron peores resultados en las pruebas cognitivas a los 53 años, sus puntuaciones en una prueba de memoria disminuyeron más lentamente entre los 53 y 69 años. Esto se atribuyó a que estos participantes ya habían experimentado pérdidas cognitivas sustanciales a los 53 años en comparación con quienes no enfrentaron dificultades financieras persistentes, dejando menos margen para un mayor deterioro en los años siguientes.

Los participantes reportaron sus ingresos familiares en tres etapas de la adultez: a los 26, 43 y 53 años. Se clasificó a las personas como de bajos ingresos persistentes si se encontraban en el 20% inferior del grupo al menos dos veces. Aproximadamente el 16% de los participantes cumplió con esta definición. Las dificultades financieras se midieron a través de preguntas sobre la presión financiera diaria, incluyendo si los participantes tenían problemas para manejar sus ingresos o pagar cuentas. Se clasificó a las personas como que experimentaron dificultades persistentes si sus puntuaciones en los cuestionarios cruzaron un umbral designado al menos dos veces entre los 36 y 53 años. Aproximadamente el 12% de los participantes se incluyó en esta categoría.

Las evaluaciones cognitivas midieron la memoria verbal y la velocidad de procesamiento. Las imágenes por resonancia magnética (IRM) proporcionaron a los investigadores una forma de evaluar varios indicadores de salud cerebral, incluyendo la atrofia cerebral (encogimiento) y la expansión ventricular, que se considera un signo de peor salud cerebral. El estudio británico de 1946, organizado por la UCL, es el estudio de cohorte de nacimiento más largo en funcionamiento continuo en el mundo. Los participantes, que fueron inscritos al nacer, celebraron su 80° cumpleaños a principios de este año.