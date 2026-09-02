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Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy miércoles 2 de septiembre.

El sorteo número 31604 de la quiniela vespertina se realizó el miércoles 2 de septiembre a las 18:00. El número a la cabeza fue 3465, que corresponde a "A primera (El Cazador)".

02/09/2026 | 18:00Redacción Cadena 3

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El sorteo número 31604 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el miércoles 2 de septiembre a las 18:00. El número a la cabeza fue 3465, que se interpreta tradicionalmente como A primera (El Cazador).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 3465
2° 4542
3° 9517
4° 3550
5° 9174
6° 1232
7° 1457
8° 4581
9° 0302
10° 2263
11° 0725
12° 0227
13° 3024
14° 0494
15° 7481
16° 0775
17° 1724
18° 0885
19° 2696
20° 5371

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31604 de la quiniela vespertina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 2 de septiembre a las 18:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 3465.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como "A primera (El Cazador)".

¿Cuáles son los resultados de los números?
Se publicaron los 20 números ganadores del sorteo.

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