Cococcioni: "El policía hoy es un sujeto vulnerable jurídicamente"

El ministro de Seguridad y Justicia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, destacó la baja de los homicidios en el departamento Rosario y defendió el rumbo de la política de seguridad provincial, al tiempo que explicó los principales desafíos vinculados con la formación policial, las condiciones laborales y la defensa legal de los agentes.

Cococcioni participa este miércoles del Santa Fe Business Forum, donde a las 9.45 expondrá ante empresarios, embajadores y representantes de distintos países sobre el vínculo entre seguridad y desarrollo económico. En ese sentido, sostuvo que quienes evalúan invertir necesitan “datos y cuestiones concretas” que les permitan proyectar sus negocios a mediano y largo plazo.

El funcionario aseguró que Rosario ofrece actualmente condiciones de seguridad que permiten desarrollar actividades que años atrás eran mucho más difíciles. “La gente va a analizar si están dadas las condiciones para poner plata en la provincia de Santa Fe, para invertir, y si tiene una perspectiva de mediano y largo plazo en la que pueda desarrollar una actividad económica con condiciones de seguridad jurídica y de seguridad personal”, explicó.

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Uno de los datos centrales que llevó a su exposición fue la evolución de los homicidios. Cococcioni señaló que el departamento Rosario acumula 57 homicidios al 2 de septiembre, frente a los 290 registrados en 2023 y los 262 de 2024. “La baja es indiscutible”, afirmó, y sostuvo que las críticas políticas actuales apuntan a cuestiones de detalle, pero no plantean modificar el rumbo central de la estrategia de seguridad.

Respecto del aumento porcentual de víctimas mujeres y los femicidios registrados durante agosto, el ministro aclaró que se trata de pocos casos en términos estadísticos, por lo que pequeñas variaciones generan importantes movimientos porcentuales. Además, explicó que la participación relativa de las mujeres aumenta porque descendió de manera significativa la cantidad de homicidios de varones.

Cárcel de alto perfil, patrulleros y salarios policiales

Cococcioni también defendió la construcción de la cárcel de alto perfil y remarcó que el proyecto cuenta con un amplio respaldo legislativo. Recordó que la ley de ejecución de la pena que sustenta la iniciativa fue aprobada por los 19 senadores y por 47 de los 50 diputados provinciales. “No hay prácticamente disenso en que esto había que hacerlo”, señaló.

El ministro aseguró además que la obra fue recorrida por legisladores de distintos espacios políticos, funcionarios judiciales, fiscales y defensores. Según explicó, Santa Fe también recibió consultas de otras provincias y de representantes extranjeros interesados en conocer el modelo para combatir el crimen organizado.

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En otro tramo de la entrevista, se refirió a los cuestionamientos por algunos accidentes protagonizados por patrulleros y puso el foco en la formación de los agentes. “Hay un problema central que tomamos desde el primer día, que es la formación policial”, sostuvo. Para Cococcioni, los años en los que los aspirantes recibieron capacitación principalmente a través de clases virtuales dejaron consecuencias que ahora deben ser corregidas.

El funcionario fue particularmente crítico con ese esquema. “Vos no vas a encontrar en el mundo una fuerza de seguridad que se forme sin régimen de internado, sin formación disciplinaria, intensiva y transmitiendo los conocimientos y destrezas básicas que la gente necesita en calle”, afirmó. Incluso consideró que cuestiones prácticas, como el manejo de vehículos a alta velocidad en zonas urbanas, forman parte de conocimientos indispensables para el trabajo policial.

En cuanto a los salarios, Cococcioni sostuvo que las fuerzas de seguridad se encuentran entre los sectores del empleo público provincial con mejor remuneración inicial. Además, destacó que la administración de Maximiliano Pullaro concretó cuatro procesos de ascensos correspondientes a 2022, 2023, 2024 y 2025, mientras ya se trabaja en el concurso correspondiente a 2026.

El ministro también señaló que se busca corregir el desarraigo de los policías que llegan desde el norte provincial. Explicó que se redujo fuertemente el cupo de aspirantes provenientes de esos departamentos y que se trabaja en mejorar el sistema de traslados, junto con políticas vinculadas al alojamiento, la salud mental y la cobertura de IAPOS.

El apartado judicial

Otro de los temas abordados fue el proyecto para incorporar ocho cargos destinados a fortalecer la defensa pública en determinados casos. Cococcioni explicó que la iniciativa busca garantizar asistencia jurídica a policías involucrados en investigaciones por presunta violencia institucional y también a civiles que enfrenten procesos derivados de situaciones de legítima defensa o estado de necesidad.

“El policía hoy es un sujeto vulnerable jurídicamente”, afirmó el ministro, al considerar que los agentes están permanentemente expuestos a denuncias como consecuencia de su función. Según explicó, la propuesta apunta a que puedan acceder a una defensa adecuada y evitar que la defensa pública quede asociada exclusivamente con los imputados por delitos comunes.

Cococcioni rechazó que la medida implique promover un sesgo “pro-policial” o incentivar el uso de armas. “Lo que le estamos diciendo es: si tienen algún problema, te garantizamos una defensa pública”, sostuvo. Y agregó que, sin una defensa adecuada, “no existe el debido proceso y el policía es un ciudadano de segunda sin derechos”.

Messi y el clásico rosarino

Durante la entrevista también fue consultado por la posible llegada de Lionel Messi a Rosario. El ministro evitó anticipar escenarios y señaló que la familia del futbolista históricamente se manejó con bajo perfil y sin requerir grandes despliegues de seguridad. “Siempre lo han desarrollado con mucha naturalidad y sin hacer de ello una cuestión de Estado”, destacó.

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Finalmente, Cococcioni se refirió a las versiones sobre una eventual prohibición para que los hinchas de Rosario Central ingresen el domingo al estadio con bombos y banderas. Explicó que las sanciones vinculadas con los espectáculos deportivos pueden aplicarse de manera escalonada y que el retiro de determinados elementos puede funcionar como una medida disuasiva antes de llegar a una clausura. “Hasta ahora no he firmado otra cosa”, aclaró, aunque dejó abierta la posibilidad de que Seguridad Deportiva disponga alguna medida y la comunique formalmente a los clubes.

Entrevista de Hernán Funes.