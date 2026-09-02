FOTO: Se reanuda el juicio a Lotocki por la muerte de Cristian Zárate: testigos clave declararán hoy

Buenos Aires, 2 septiembre (NA) – El juicio oral contra Aníbal Lotocki por la muerte de Cristian Zárate se reanuda este miércoles con una audiencia crucial para la defensa. Ocho testigos, entre los que se encuentran médicos de las ambulancias que asistieron al paciente el 16 de abril de 2021, estarán presentes en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17.

Las fuentes confirmaron que asistirán empleados de la empresa Ayuda Médica de ambulancias y una doctora del Hospital Durand. Durante esta cuarta audiencia, se buscará reconstruir los hechos ocurridos esa mañana en el Centro Médico Conde (CEMECO), donde todas las partes tendrán la oportunidad de realizar preguntas para esclarecer lo sucedido.

"Surgirán cosas interesantes de lo que declaren", señalaron a este medio, añadiendo que se sospecha de una "responsabilidad importante por parte de la empresa de ambulancias".

En la sesión anterior, la fiscal María Luz Castany, de la Fiscalía General N°30, tomó declaración a seis testigos, incluyendo a la pareja actual de Lotocki, dos médicos de CEMECO, dos enfermeras y un hematólogo.

Además de Lotocki, son juzgados el médico especialista en cirugía plástica Daniel Enrique Zambrano García, el anestesiólogo Santiago Luis Olguín, y el cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos. También está en el banquillo la contadora y directora de CEMECO, Andrea Isabel Torelli, todos acusados de homicidio por la muerte de Zárate.

Asimismo, la instrumentadora quirúrgica Florencia Marina Krzeczek enfrenta cargos por presuntamente haber ocultado el teléfono de Lotocki, lo que se considera encubrimiento agravado por ser un delito grave.