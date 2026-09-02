FOTO: Mar del Plata: asesinan a joven tras acusación falsa de robo de bicicleta en la calle

Buenos Aires, 2 septiembre (NA) -- Un joven de 29 años fue asesinado tras recibir un disparo en la espalda en la ciudad bonaerense de Mar del Plata luego de ser interceptado por un grupo de al menos diez personas que lo increparon bajo la sospecha de haber sustraído una bicicleta.

De acuerdo a la información difundida por el medio local 0223 al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, allegados a la víctima desmintieron de forma categórica la acusación y exigieron el esclarecimiento del hecho.

El episodio tuvo lugar el lunes por la noche en la intersección de Grecia y Peña, en las inmediaciones del barrio Regional y el asentamiento Villa La Palangana. Por allí caminaban la víctima, individualizada como Maximiliano Marcel Zabala, y un acompañante de 36 años, tras haber ido a comprar la cena. De forma repentina, una patota les cortó el paso y comenzó a hostigarlos atribuyéndoles la sustracción del rodado.

De acuerdo con la reconstrucción brindada por el sobreviviente, la agresividad escaló de inmediato sin permitirles brindar explicación alguna. Aunque el acompañante logró escapar, Zabala quedó acorralado y recibió una herida de arma de fuego en la zona lumbar sin orificio de salida.

Testigos presenciales señalaron que los atacantes rodearon el establecimiento con intenciones de continuar la agresión hasta que arribó el personal de emergencias. El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde se constató su deceso.

Zabala, padre de un niño de 9 años, se ganaba la vida como vendedor ambulante de medias en la zona céntrica de la ciudad balnearia. Su círculo cercano remarcó su honestidad, descartó cualquier vínculo con actividades delictivas y destacó su esfuerzo cotidiano para salir adelante.

La Justicia caratuló el expediente preventivamente como homicidio. Mientras se aguardan los resultados finales de la autopsia para determinar los pormenores balísticos, los investigadores analizan cámaras y testimonios en el vecindario para identificar y dar con el paradero de los agresores.